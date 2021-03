Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga nella prossima edizione di Temptation Island? La coppia svela tutta la verità.

Siamo stati avvolti dal loro legame nato al Grande Fratello Vip, quello sorto tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è stato sicuramente uno degli amori nati nel reality che più di tutti ha appassionato i telespettatori. Inizialmente, l’ex concorrente aveva mostrato all’interno della casa, fin da subito, il suo interesse per l’attrice. Solo in seguito, fra i due è scattata la scintilla, fino allo scoppio della passione, un lungo e romantico bacio scambiato di notte. Terminata l’esperienza all’interno del reality, i due, come sappiamo, sono insieme. Molte le voci che hanno contornato la loro storia, di una possibile nuova esperienza all’interno di Temptation Island. Ebbene, la coppia, alla trasmissione radiofonica Turchesando, ha svelato la verità.

Temptation Island, Rosalina Cannavò e Andrea Zenga nella nuova edizione? La verità

Ebbene, come abbiamo già espresso, sono state diverse le voci di una presunta partecipazione di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, alla prossima edizione di Temptation Island. I due giovani, chiamati a rispondere alla trasmissione radiofonica Turchesando, hanno svelato i loro propositi. Andrea, che aveva già partecipato alla trasmissione nel 2018, con la sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra, ha manifestato la volontà di non aver affatto intenzione di replicare l’esperienza a Temptation, essendo interessato a vivere pienamente la sua storia con Rosalinda: “A temptation? Che faccio l’abbonamento? No no, non lo rifarei più. E’ un programma bello e vero, per carità, però no”, ha affermato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Ebbene, come raccontato da Zenga, la coppia non sembra affatto intenzionata a partecipare alla prossima edizione di Temptation Island, e preferisce, al momento, vivere il loro amore. “Si può dire che sta nascendo l’amore. Ci stiamo vivendo ogni giorno, proviamo cose forti. Stiamo vivendo insieme a Milano“, queste le parole di Andrea.