Selvaggia Roma, com’era 10 anni fa? Trasformazione notevole, com’è cambiata l’ex concorrente del GF Vip.

È stata una delle concorrenti più amate di questa edizione del GF Vip. Nonostante il suo percorso nella casa non sia durato molto, la concorrente si è fatta conoscere per la sua simpatia e schiettezza, ma anche per la sua fragilità e sensibilità. Parliamo di Selvaggia Roma, entrata a far parte del reality show di Canale 5 a metà novembre, dopo circa due mesi dall’inizio del programma. In tv l’avevamo già vista a Temptation Island, dove ha partecipato col suo allora fidanzato Francesco Chiofalo. Ma sapete com’era Selvaggia 10 anni fa? A mostrarlo è proprio lei, attraverso uno scatto condiviso sul suo canale ufficiale di Instagram. Ecco come è cambiata negli anni la bellissima romana.

Selvaggia Roma, com’era 10 anni fa? Spunta una foto ricordo dell’ex gieffina

“Cambiare è la regola della vita. E quelli che guardano solo al passato o sprecano il presente a dire cattiverie per invidia, certamente perderanno il futuro.” Queste le parole che Selvaggia Roma allega all’ultimo post pubblicato su Instagram. Un post in cui mostra una sua foto risalente a 10 anni fa. Il cambiamento è evidente:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Nella didascalia, l’ex gieffina chiede ai suoi fan in quale ‘versione’ la preferiscano, ma quel che è certo è che l’influencer è bellissima ora come allora. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Il suo profilo Instagram è ricco di contenuti super interessanti, non perdeteveli!

Selvaggia Roma a Temptation Island

Come già detto, prima dell’esperienza al GF Vip, la Roma era apparsa a Temptation Island nel 2017. La bellissima influencer ha partecipato al docu reality di Canale 5 con l’allora fidanzato Francesco Chiofalo, soprannominato ‘Lenticchio’. Una storia turbolenta, quella tra Selvaggia e Francesco, che appassionò molto i telespettatori ma che non ha avuto lieto fine. Al termine dell’esperienza a Temptation Island, infatti, la coppia ha deciso di separarsi definitivamente. Oggi Selvaggia è single, mentre Chiofalo è legato alla influencer e schermitrice Antonella Fiordelisi.