Svegliati Amore Mio, anticipazioni seconda puntata 31 marzo: lite furiosa e un colpo di scena shock, cosa accadrà nel prossimo appuntamento.

È andata in onda ieri, mercoledì 24 marzo, la prima puntata di Svegliati Amore Mio, la nuova fiction di Canale 5 diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Protagonista della serie Sabrina Ferilli, nei panni di Nanà Santoro, una donna innamorata della sua famiglia e della giustizia. “È un film di sentimenti, di dedizione, di ricerca della verità, perché la verità è sempre un premio ed è giusta perseguirla”, ha dichiarato l’attrice romana in un backstage apparso su Mediaset Play. La vita di Nanà si stravolge completamente quando scopre che la figlia Sara, di soli 12 anni, è affetta da leucemia. Una notizia straziante, ma che non fermerà la forza di una madre di scoprire la verità. Dietro la malattia di Sara e di molti altri bambini della zona, potrebbero esserci le polveri sottili di un’acciaieria in zona, dove però lavora da circa venti anni il marito Sergio, interpretato da Ettore Bassi. La prima puntata ha già appassionato il pubblico: se non temete spoiler, continuate a leggere per scoprire cosa accadrà nella seconda puntata.

Svegliati Amore Mio, anticipazioni: cosa accadrà nella seconda puntata in onda mercoledì 31 marzo

Nessuno può fermare la forza di una madre. Lo abbiamo già visto nella puntata d’esordio della fiction Svegliati Amore Mio, e continueremo a vederlo nei prossimi episodi. La seconda puntata della serie tv di Canale 5 andrà in onda il prossimo mercoledì, 31 marzo, e sarà ricca di emozioni e colpi di scena. La prima puntata è finita con un terribile scoppio nell’acciaieria: i telespettatori si saranno chiesti se Sergio è ancora vivo. La risposta è si, Santoro riuscirà a salvarsi dall’incidente, ma avrà una violenta lite con Mimmo. Il quale, disperato per l’amore finito con Nanà ed essendo anche senza lavoro, vagherà nei pressi della scogliera. Qui un ombra si avvicinerà a lui, gettandolo in mare. Di chi si tratta? Lo scopriremo più avanti, ma i sospetti cadranno tutti su Sergio, a causa della tensione tra i due. Intanto la piccola Sara farà preoccupare i suoi genitori, scappando dall’ospedale in compagnia di Lorenzo, un altro bambino che sta combattendo la sua stessa battaglia. Fortunatamente, entrambi saranno ritrovati sani e salvi al mare, ma dopo poco un altra brutta notizia. Mentre si trova nel cortile dell’ospedale, Sara sviene e a cercare subito aiuto è Lorenzo.

Insomma, una puntata tutta da vivere. Le emozioni saranno tantissime. Appuntamento mercoledì sera su Canale 5.