Uomini e Donne, è finita tra Sophie e Matteo: l’annuncio in lacrime

È finita la storia d’amore tra Sophie e Matteo: l’annuncio dell’ex coppia di Uomini e Donne in lacrime sui social

Sophie e Matteo sono una delle ultime coppie nate nello studio di Uomini e Donne. La coppia, durante la scelta, aveva emozionato il pubblico. Tra i due, infatti, sembrava essere sbocciato l’amore, ma a quanto pare la loro storia d’amore non ha spiccato il volo. L’ex tronista ha infatti annunciato la fine della storia d’amore sui social. Un amore durato veramente poco. Ai fan della coppia resta solo l’amaro in bocca.

Uomini e Donne, è finita tra Sophie e Matteo

La notizia era nell’aria da tempo, ma adesso è divenuta ufficiale. Con una diretta sul suo profilo Instagram, Sophie Codegoni ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Matteo. “Le cose fuori sono state un po’ diverse” – ha dichiarato l’ex tronista – “Non mi sento di dare la colpa a nessuno, non voglio puntare il dito“. Sophie ha spiegato che la diversità mentale ha creato un divario tra i due, divenuto con il tempo incolmabile. “La nostra diversità mentale ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice”, ha dichiarato Sophie in diretta su Instagram. La Codegoni poi rivela: “Ammetto di essere stata un po’ pesante perché mi arrivavano tanti messaggi e tante foto. Io sono già stata tradita una volta, quindi facevo tante domande. Volevo delle piccole risposte, delle rassicurazioni, ma queste risposte non sono mai arrivate”. Al momento, Matteo non ha ancora rotto il silenzio riguardo alla fine della storia d’amore con Sophie.

La loro storia è durata solo cinque mesi. Per i fan che credevano nella coppia, l’annuncio di Sophie è stato come un fulmine a ciel sereno. Non è escluso ovviamente un ritorno di fiamma.