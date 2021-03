Uomini e Donne, chi è Olga, la nuova corteggiatrice di Giacomo Czerny: tra il tronista e la giovane c’è un grande feeling, vi sveliamo qualche curiosità su lei!

Uomini e Donne regala come sempre tanto intrattenimento ai telespettatori di Canale 5. I tronisti del momento sono Giacomo, Samantha e Massimiliano: è del primo che vi parliamo! Il giovane sta conoscendo Carolina e Martina ma lo scorso 17 marzo in puntata abbiamo visto l’entrata in studio di due nuove corteggiatrici per Giacomo, parliamo di Annalisa ed Olga. Il giovane tronista sta conoscendo la sua new entry, Olga, e sembra esserne particolarmente attratto. Parliamo di una simpatica e spigliata ragazza del Sud: vi sveliamo qualche curiosità sul suo conto!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne, chi è Olga: età ed Instagram della corteggiatrice di Giacomo Czerny

Olga è la nuova corteggiatrice di Giacomo, il tronista di Uomini e Donne. Tra i due sembra esserci un bel feeling: ma chi è la new entry del dating show che sta conoscendo il tronista? Parliamo di una giovane laureata in Economia: il suo cognome è Francavilla. Dai suoi canali social apprendiamo che è nata a Taranto e vive a Grottaglie, in Puglia. E’ nata il 18 maggio del ’98: è prossima, dunque, a compiere 23 anni! La bella ragazza è molto attiva sul suo canale Instagram, social in cui pubblica scatti di sé ed insieme alle persone che la circondano. Guardate un suo selfie pubblicato su IG:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da OLGA (@olgafrancavilla)

Simpatica, dolce ed amante della ‘vita’: ha mostrato su Instagram il momento in cui ha fatto il famoso ‘volo dell’angelo’. Ha scritto come didascalia al post la frase di una celebre canzone: “Che fantastica storia è la vita!”. Riuscirà la bella Olga a conquistare il tronista di Sarzano? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire l’evolversi della loro conoscenza!