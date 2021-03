Amici 20 ha appena annunciato agli allievi chi sono i due vincitori del Premio TIM, assegnato da Pippo Baudo: gioia infinita, sono loro due i vincitori del riconoscimento!

Amici 20 non smette mai di regalare sorprese e colpi di scena ai telespettatori ed ai suoi allievi. In attesa che vada in onda il secondo appuntamento con il serale, in programma domani, sabato 27 marzo, parliamo del daytime di oggi. Negli ultimi giorni si è reso protagonista del talent show Pippo Baudo. Un’inedita veste per il famosissimo conduttore italiano. Pippo Baudo sceglierà due allievi a cui assegnare il noto riconoscimento, il Premio TIM. Si tratta di 5 mila euro destinati ad un cantante ed un ballerino di Amici 20. Pippo Baudo ha scelto i preferiti, coloro che meritano di vincere questo premio! Nel daytime di oggi, venerdì 26 marzo, gli allievi hanno ricevuto la magnifica notizia: Elena D’Amario ha annunciato ai ragazzi i due vincitori del Premio Tim!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Amici 20, magnifica notizia per due allievi: sono loro i vincitori del Premio TIM

Nel daytime di Amici di Maria De Filippi andato in onda oggi, venerdì 26 marzo 2020, su Canale 5, sono stati annunciati i due allievi vincitori del Premio TIM. Diversi giorni fa era stata lanciata la sfida dal talent show: cantanti e ballerini si sono esibiti per il Premio TIM. Tra tutti solo due avrebbero vinto il premio: un ballerino ed un cantante! Chi si è aggiudicato il riconoscimento, assegnato da Pippo Baudo? Elena D’Amario è comparsa nella tv dei giovani allievi di Amici ed ha rivelato i nomi dei due vincitori. Il Premio TIM va a Rosa per il ballo e Tancredi per il canto!

Una gioia immensa per i due allievi. Sono subito andati a ritirare il loro premio e si sono presi l’affetto, i baci e gli abbracci dai loro compagni d’avventura.