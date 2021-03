Chi è la moglie di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan: cosa fa oggi la donna, a tre anni dalla scomparsa dell’amato conduttore.

Oggi, venerdì 26 marzo, sono esattamente tre anni dalla scomparsa dell’amatissimo conduttore Fabrizio Frizzi, che ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti. Una perdita che ha lasciato il segno, e in questa giornata, molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto ricordare il mitico presentatore, con un messaggio sui propri social. Frizzi, come sappiamo, era legato a Carlotta Mantovan. Quest’ultima, nel febbraio del 2020, è arrivata sul palco dell’Ariston, ricordando insieme ad Amadeus, al Festival di Sanremo, l’amato Fabrizio. Come abbiamo espresso, sono esattamente tre anni dalla scomparsa dell’uomo: scopriamo cosa fa adesso la moglie Carlotta Mantovan.

Fabrizio Frizzi, tre anni dalla sua scomparsa: cosa fa oggi la moglie Carlotta Mantovan

In questo giorno, un pensiero va sicuramente a Fabrizio Frizzi, che proprio oggi, 26 marzo, ma esattamente tre anni fa ci lasciava. A distanza di anni, la moglie del conduttore Carlotta Mantovan non ha smesso mai di ricordarlo, e soltanto l’anno scorso, nel febbraio del 2020, l’ha ricordato al Festival di Sanremo, nel giorno del suo compleanno. Ebbene, oggi, Carlotta dopo la scomparsa del marito, ha deciso di prendere un po’ le distanze dal mondo della televisione, un modo questo per poter vivere il proprio dolore senza avere le luci dei riflettori addosso, dato che la sua carriera portentosa, l’ha resa molto celebre. La donna è molto riservata, e in questo lungo tempo, non è trapelato molto della sua vita, ma dal suo profilo instagram, è possibile vedere, attraverso i vari scatti mostrati, la Mantovan immergersi in una delle sue passioni, ovvero l’equitazione.

Fabrizio Frizzi e sua moglie hanno avuto una figlia, Stella, e sui social, l’ex modella si è mostrata più volte insieme a lei, e sembra proprio aver trasmesso la medesima passione anche alla figlia. Il primo incontro era avvenuto a Miss Italia, dove la donna era una delle partecipanti, ed è così, che è scoppiato l’amore con l’amato conduttore.