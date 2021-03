Chiara Ferragni subito dopo il parto ha sfoggiato un pigiama super cool, sapete il suo prezzo? Impossibile non averlo nel guardaroba.

È diventata mamma per la seconda volta, Chiara Ferragni. Proprio il 23 Marzo, a pochissimi giorni di distanza dalla nascita del suo primogenito Leone, l’influencer e Fedez sono diventati genitori della piccola Vittoria. Una notizia, senza alcun dubbio, tanto attesa, ma anche bellissima. E che, com’è giusto che sia, ha reso entusiasti e felici tutti i loro sostenitori. Dalla nascita della piccola sono passati esattamente 3 giorni, eppure i neo genitori non stanno mai perdendo occasione di poter rendere partecipi i loro sostenitori di questa nuova vita in quattro. Pochissime ore fa, ad esempio, sono tornati a casa dal piccolo Leo. E la coppia, infatti, non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suo pubblico il primo incontro ed approccio che il primogenito ha avuto con la sua sorellina. Dei momenti davvero tenerissimi, ve lo assicuriamo. Tuttavia, ciò che non è assolutamente passato inosservato è il pigiama che, subito dopo il parto, la Ferragni ha sfoggiato in clinica. L’avete notato anche voi, vero? Benissimo: siete curiosi di conoscere il prezzo? Ci pensiamo noi!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Chiara Ferragni, qual è il prezzo del pigiama sfoggiato in clinica? Cifra stellare

A pochissimi giorni dalla nascita della piccolissima e splendida Vittoria, Chiara Ferragni è ritornata a casa dal suo Leone. In attesa di scoprire come si evolverà la loro vita in quattro, siete curiosi di sapere qual è il prezzo del pigiama sfoggiato in clinica dopo il parto? Splendida come sempre e con una luce completamente inedita sul volto, l’influencer si è sempre mostrata al suo pubblico social in tutta la sua bellezza, anche a pochissime ore di distanza dalla nascita della sua secondogenita. Quello che, però, non è assolutamente passato inosservato è stato, senza alcun dubbio, il suo pigiama. Composto da una giacca e pantalone completamente di rosa, l’indumento ha letteralmente conquistato l’attenzione di tutti. E, senza alcun dubbio, ha fatto venire la voglia di comprarlo. Ebbene, ma sapete quanto costa? Ovviamente, il pigiama sfoggiato dalla Ferragni appartiene alla sua ‘collection’. Ed è possibile acquistarlo direttamente dal suo sito ufficiale. Ma qual è esattamente il prezzo? Stando a quanto si apprende da questo link concessoci dall’influencer, sembrerebbe che il costo si aggiri intorno ai 159 euro. Una cifra davvero stellare, c’è da ammetterlo. Ma che, diciamoci la verità, vale davvero la pena.

Volete acquistarlo anche voi, vero? Purtroppo, al momento non è disponibile. Sembrerebbe, infatti, che il pigiama abbia fatto davvero scalpore. E che, in un vero e proprio batter baleno, abbia registrato sold out. Cosa fare, quindi? Beh, fate attenzione al sito. E, appena possibile, acquistatelo!