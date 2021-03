Claudia Gerini è una famosissima attrice, ma sapete chi è il suo ex marito? Il suo nome, lavoro e quanti figli hanno avuto insieme.

Siete pronti ad un Venerdì sera davvero scoppiettante? Noi decisamente si! Per il terzo Venerdì di seguito, in concomitanza con le repliche di Ciao Darwin, andrà in onda un nuovo ed imperdibile appuntamento con ‘La canzone segreta’, il programma della bellissima Serena Rossi. Questa che andrà in onda tra pochissime ore, ve lo anticipiamo, sarà una puntata davvero irripetibile. E che, come tutte le altre precedenti, sarà ricco di ospiti davvero eccezionali. A partire dalla bellissima Francesca Fialdini fino alla splendida Claudia Gerini, sarà davvero diversi i personaggi delle televisione che si lasceranno cullare dalle canzoni della loro vita. In attesa, però, di poterla ammirare in tutta la sua bellezza, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sull’attrice romana? Tralasciando l’aspetto professionale, che diciamoci la verità è noto e conosciuto a tutti, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Ecco. Sapete che Claudia Gerini ha un matrimonio durato due anni alle spalle? E sapete chi è il suo ex marito? Ci pensiamo noi a dirvelo!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Claudia Gerini, chi è l’ex marito? Il suo nome e quanti figli hanno

Entrata nel mondo dello spettacolo davvero giovanissima quando, per la prima volta nella sua vita, prende parte ad un concorso di bellezza e a diversi spot televisivi, la bellissima Claudia Gerini si lascia immediatamente notare ed apprezzare. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati tantissimi anni dal suo esordio sul piccolo schermo, l’attrice romana è una delle più grandi personalità dello spettacolo italiano. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? In particolare, cosa occorre sapere sulla sua vita privata? Sappiamo che, dal 2005 al 2016, è stata legata a Federico Zampaglione, il cantante dei Tiromancino. E che, da questa relazione, è nata la sua secondogenita Linda. Sapete che, però, prima di lui, la Gerini è stata sposata per circa due anni. Ecco, ma chi è l’ex marito? Dal 2002 al 2004, l’attrice romana è stata la moglie di Alessandro Enginoli, un dirigente finanziario. Ed è diventata mamma della sua primogenita Rosa.

Voi cosa ci dite? Sapevate che Claudia Gerini avesse un matrimonio alle spalle?