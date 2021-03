Claudia Gerini è un’attrice dal talento straordinario, ma non tutti sanno, che nella sua lunga carriera ha fatto anche altro: spunta un particolare retroscena.

E’ sicuramente una delle attrici più amate in assoluto, Claudia Gerini ha una carriera alle spalle non da poco, infatti, ha iniziato fin da giovanissima a lavorare nel mondo dello spettacolo, vincendo il concorso Miss Teenagers. Arrivano, in seguito, i primi spot televisivi, fino ad immergersi nella recitazione, partecipando al film Roba Da ricchi, nel ruolo della figlia di Lino Banfi. In questi anni, ovviamente, la Gerini ha interpretato numerosi ruoli, assumendo ogni volta, personaggi diversi. Da qualche tempo, è alle prese con il secondo spot per la pasta De Cecco, e con lei, anche l’attore turco, Can Yaman, divenuto celebre in Italia, grazie alle serie trasmesse anche nel nostro Paese, che l’hanno visto protagonista. Non tutti sanno, però, che la Gerini, ha abbracciato anche un altro ambito lavorativo: ed ecco spuntare un particolare retroscena nella sua carriera.

Claudia Gerini, spunta un retroscena particolare: non tutti lo sanno

Claudia Gerini è sicuramente una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico, dato che in questi anni, ha vestito i panni di diversi personaggi, in molteplici film. Una carriera iniziata dopo la vittoria di un concorso di bellezza, fino ad approdare nel mondo della recitazione. Non tutti sanno, però, che la Gerini, oltre ad essere un’attrice dal talento sicuramente eccezionale, qualche anno fa, ha abbracciato anche un altro campo artistico. Infatti, prima dell’estate 2009, ha pubblicato il suo primo album Like Never Before, un disco confezionato dall’allora compagno Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, in cui sono racchiuse cover di colonne sonore dei molti film che la Gerini ha dichiarato esser stati importanti per lei tanto da volerli omaggiare.

Ebbene, eravate a conoscenza di questo step nella sua carriera? Claudia Gerini, a quanto pare, si è data molto da fare nella sua vita, e ha saputo farsi strada in diversi ambiti lavorativi, sempre ottenendo un certo successo. Il tutto ovviamente è dovuto alla sua forte bravura, accompagnata da una bellezza tutta da invidiare.