Look super griffato per Elettra Lamborghini a L’Isola dei Famosi: la famosissima cantante ed opinionista del reality veste Versace, ecco il valore della camicia e del leggins.

Ieri, giovedì 25 marzo 2021, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi ed ha regalato, come sempre, tanti colpi di scena e sorprese. Al timone del reality c’è Ilary Blasi che anche ieri sera ha sfoggiato un look davvero incantevole. Per la quarta puntata del programma in onda su Canale 5 il lunedì ed il giovedì ha scelto un completo in maglia con un crop top ed una gonna a matita lunga. Al suo fianco, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, gli opinionisti di questa edizione. E’ proprio dell’ereditiera che vi parliamo: ieri, per la puntata, ha scelto un look super griffato. Siete curiosi vero di conoscere il brand ed il prezzo dell’outfit scelto dalla Lamborghini ? Vi sveliamo tutto!

Elettra Lamborghini, look super griffato all’Isola dei Famosi: conoscete il valore di quella camicia?

Elettra Lamborghini è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione de L’Isola dei Famosi. L’opinionista è arrivata in ‘ritardo’ in studio per via del Covid-19: la prima settimana del reality, Elettra si è collegata via Skype con Ilary ed i telespettatori di Canale 5. Ieri, giovedì 25 marzo, è andata in onda la quarta puntata de L’Isola ed Elettra ha sfoggiato un nuovo look super griffato. Pantaloni modello collant e camicia sono i due pezzi che ha indossato Elettra: i due capi, della stessa fantasia, sono firmati Versace. Sapete quanto costano i due pezzi? Il pantalone 490 euro mentre la camicia ben 990 euro. Ai piedi, la cantante ed opinionista ha scelto un sandalo con tacco nero.

Per la prima puntata in studio, nel terzo appuntamento del reality, Elettra ha scelto un abito corto firmato Balmain. Sa sempre come diventare irresistibile!