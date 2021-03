Sara Vulinovic Zlatan è la Madre Natura di Ciao Darwin in ‘Belli contro Brutti’, la puntata in replica questa sera di 26 marzo: avete già visto il profilo Instagram della modella?

Questa sera di venerdì 26 marzo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda lo show più amato dagli italiani, Ciao Darwin! Nell’esilarante programma antropologico condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, le risate non mancano mai! Questa sera andrà in onda la replica della sfida tra ‘Belli e Brutti’: i due gruppi saranno rappresentati in ordine da Youma Diakite e Enzo Salvi. Questa sera scenderà le scale e farà innamorare tutti l’incantevole Sara Vulinovic: è lei la Madre Natura scelta per questa puntata. Abbiamo molte informazioni sul suo conto: ma avete mai visto il suo profilo Instagram? Si chiama ‘Sara_zlatan’ e pubblica scatti pazzeschi. Scorrono sue immagini da urlo sui social! Ve le mostriamo subito.

Sara Vulinovic è croata ma vive a Milano. Non conosciamo la sua età esatta ma sappiamo che è in Italia da oltre 10 anni. La modella, Madre Natura di Ciao Darwin nella puntata ‘Belli contro Brutti’, è molto attiva sul suo canale Instagram dove è seguita da ben 32,4 mila follower. Pubblica tanti scatti di sé, della sua vita e delle sue passioni: abbiamo scoperto diversi dettagli sul suo conto. Uno di questi è senza dubbio l’amore che nutre per gli animali. Sara su Instagram si chiama ‘Sara_Zlatan’, il suo nome completo è infatti Sara Vulinovc Zlatan. La croata pubblica immagini di sé davvero incantevoli, il suo fisico ed il suo viso lasciano incantati tutti. Guardate questa foto pubblicata in estate:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.V.Z🛸 (@sara__zlatan)

Sara mantiene comunque privata la sua vita sentimentale: non conosciamo infatti se è impegnata, se ha un compagno o meno.