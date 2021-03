Conosciuta a Temptation Island, Martina Sebastiani è pronta a diventare mamma, e su instagram ha svelato il sesso del bebè.

L’abbiamo conosciuta a Temptation Island, quando, Martina Sebastiani, ha partecipato in coppia con il suo ex fidanzato Gianpaolo Quarta, esattamente nel 2018. Durante il percorso all’interno del villaggio, si è molto parlato di lei, e ovviamente dell’allora compagno, dato che, fra i due, sono sorti vari problemi che hanno toccato il clima della coppia. Oggi, l’ex protagonista di Temptation è ben lontana dalla televisione, ma molto attiva sui social. Sappiamo, la Sebastiani ha trovato un nuovo amore, e poco tempo fa, ha svelato di essere in dolce attesa, manifestando la gioia per questo lieto evento. Ebbene, la donna, ha anche rivelato tramite un dolcissimo video pubblicato su instagram, il sesso del bebè: sarà un maschietto o una femminuccia?

Martina Sebastiani incinta: l’ex di Temptation Island svela il sesso del bebè

L’ex protagonista di Temptation Island, Martina Sebastiani è in dolce attesa, diventerà mamma per la prima volta. La donna, conosciuta nel programma delle ‘tentazioni’, dove ha partecipato insieme all’allora fidanzato Gianpaolo Quarta, ha fatto molto parlare di sè, ovviamente il tutto è legato al suo percorso all’interno della trasmissione. Come sappiamo, Martina dopo la chiusura della relazione con Quarta, ha trovato l’amore, e presto diventerà mamma per la prima volta. Su instagram, in una gioiosa atmosfera, ha svelato il sesso del bebè: sarà una femminuccia o un maschietto? A quanto pare, come mostrato dal video pubblicato, con dei palloncini rosa, sarà proprio una femmina, e il nome scelto è Vittoria.

Una bellissima notizia, che ha reso i futuri genitori super felici, a dire dai loro sguardi emozionati e sorridenti. La Sebastiani, sui social, ha mostrato diversi scatti del suo pancino, tutti, sono bellissimi, e mostrano la felicità di un momento tanto importante, e soprattutto, indimenticabile.