Dopo che Sophie Codegoni ha annunciato la fine della storia con Matteo Ranieri, anche l’ex corteggiatore comunica la notizia ai fan.

Nonostante sia trascorso poco più di un mese dall’inizio ufficiale della loro storia, tra l’ex tronista Sophie Codegoni e l’ex corteggiatore Matteo Ranieri è già tutto terminato. Lo ha annunciato dapprima la ragazza tramite un video condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram: Sophie ha spiegato ai fan che, nonostante Matteo le sia stato d’aiuto facendola ridere in un periodo difficile, la relazione non ha poi retto nella vita di tutti i giorni per alcune differenze venute a galla al di fuori del programma. E’ arrivato oggi invece il video di Matteo che, tramite il proprio profilo, ha rotto il silenzio su quanto accaduto. Vediamo le sue dichiarazioni.

Matteo Ranieri, “Vi chiedo di capire”: cosa è accaduto

Dopo le dichiarazioni di Sophie, anche il bellissimo Matteo ha rotto finalmente il silenzio facendo luce su quanto accaduto: nelle scorse settimane le voci su una probabile chiusura tra loro si erano fatte sempre più insistenti e i due ragazzi hanno deciso di fare chiarezza. Il giovane ex corteggiatore ha confermato quanto detto da Sophie, tra loro è finita: “Forse ora capirete perché sono stato assente in queste due settimane. Adesso ho un po’ esorcizzato a mio modo quella che era la situazione. Il motivo è molto semplice: non si andava d’accordo su tante cose”. A quanto pare, sarebbero stati gli stili di vita troppo diversi ad allontanare la coppia. “Ci siamo vissuti in una realtà che era quella di Uomini e Donne, ma al di fuori è stato un po’ difficile. Vi chiedo di capire qual è lo stato mentale di noi due. Non è facile”.

Fortunatamente Matteo e Sophie sembrano essere rimasti in buoni rapporti, come dichiarato anche da Matteo, che ha ringraziato i fan per tutto l’affetto ricevuto.