Conduttrice eccezionale, Paola Perego ha anche recitato in alcuni film: ricordate esattamente in quali?

Questa sera, venerdì 26 marzo, andrà in onda una nuova puntata dello show Canzone Segreta, che ci sta accompagnando nelle ultime settimane, con al timone la bravissima e bellissima Serena Rossi. La trasmissione, prevede che gli ospiti presenti, siano stupiti da una sorpresa, ovvero una persona a loro vicina, arriva sul palco, cantando una delle canzoni che sta più a cuore al personaggio che si trova al centro dello studio, seduto in poltrona. Ebbene, tra gli ospiti di questa nuova puntata, ci sarà anche Paola Perego. La conduttrice è entrata nel mondo dello spettacolo quando ancora era giovanissima. Attualmente la ritroviamo al timone del programma Il Filo Rosso, in onda il sabato pomeriggio alle 14.00 circa. Oltre ad essere stata alla conduzione di diverse trasmissioni, la Perego ha svolto anche il lavoro di attrice: ricordate in quali film l’abbiamo vista?

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Paola Perego attrice: in quali film l’abbiamo vista? Proprio nella famosa serie

La sua carriera è iniziata quando era giovanissima, Paola Perego, in questi anni, ha manifestato pienamente il suo talento, divenendo la conduttrice di molteplici programmi televisivi. Attualmente, è alla conduzione della trasmissione del sabato pomeriggio, in onda alle 14.00, ‘Il Filo Rosso’. Paola oltre ad essere una presentatrice di grandi doti, è anche una bravissima attrice, infatti, ha recitato in alcune pellicole: ricordate quali? Ebbene sì, a quanto pare, la conduttrice nel 2010 ha interpretato il ruolo di una famosa conduttrice vittima di omicidio in una puntata di Distretto di Polizia 10, in onda su Canale 5. Nel 2012 è stata co-protagonista, accanto a Barbara De Rossi e Christopher Lambert, del film per la televisione L’una e l’altra.

Ricordate la sua brillante interpretazione? Paola Perego continua a stupirci, ed è passata dalla conduzione alla recitazione, abbracciando anche altri ambiti lavorativi.

Come abbiamo anticipato, questa sera, venerdì 26 marzo, sarà tra gli ospiti di Canzone Segreta, lo show condotto da Serena Rossi. Sicuramente le emozioni e le risate sono assicurate: un appuntamento da non perdere!