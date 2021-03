Paola Perego è felicemente sposata con Lucio Presta, ma sapete la sua vita privata pregressa? Chi è l’ex marito e quanti figli hanno.

Anche Paola Perego, insieme a Francesca Fialdini, sarà una delle protagoniste indiscusse di questa terza puntata de ‘La canzone segreta’. Ospite del programma del Venerdì sera di Serena Rossi, la grandissima conduttrice si emozionerà ed incanterà sulle note delle sue canzoni preferite. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa ci riserverà la grandissima Perego questa sera, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? In un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato del suo attuale marito. Convolata a nozze nel 2011 con il famosissimo Lucio Presta, attualmente la bellissima Paola è innamorata e super affiatata con suo marito. Questo, però, non è assolutamente il suo primo matrimonio. Dal 1990 al 1997, infatti, la Perego è stata già sposata. Sapete con chi? Ed, inoltre, sapete quanti figli sono nati da questa relazione? Tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa sulla vita privata di Paola Perego.

Paola Perego, vita privata: chi è l’ex marito e quanti figli hanno

Entrata nel mondo dello spettacolo davvero giovanissima, Paola Perego è una delle più grandi conduttrici televisive di sempre. Attualmente al timone de ‘Il Filo Rosso’, in onda ogni sabato dalle ore 14:00, la bella Perego decanta di un successo davvero clamoroso. Tanto è vero che il suo curriculum è ricco di esperienze lavorative più che impressionanti. Che siano reality show, giochi, programmi legati al mondo del calcio o molto altro ancora, Paola ha dimostrato, in diverse occasioni, di avere proprio la stoffa per questo mestiere. Insomma, parliamo chiaro: la Perego è la regina indiscussa della televisione italiana. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Attualmente, come dicevamo precedentemente, è felicemente sposata con Lucio Presta, nonché suo agente, cosa sappiamo però del suo passato? Come detto poca fa, infatti, il matrimonio con il famosissimo Presta non è assolutamente il primo. A questo punto, però, la domanda è d’obbligo: chi è il suo ex marito? E, soprattutto, sono nati dei figli da questa relazione? Assolutamente si! Prima di spiegarvi ogni cosa, però, procediamo con ordine. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, intorno alla metà degli anni ottanta, Paola Perego incontra e si innamora di Andrea Carnevale, storico calciatore. Con lui convola a nozze nel 1990. E, nel 1997, ne chiede il divorzio. Da questa relazione, però, nascono ben due figli: la bellissima Giulia, che tra l’altro le ha fatto vivere l’emozione di diventare nonna per la prima volta, e Riccardo. Cosa sappiamo su di loro? Le informazioni a disposizione sono davvero pochissime. Da quanto si legge dal web, però, sembrerebbe che Riccardo sia un deejay. E che, invece, Giulia si stia dedicando principalmente alla sua attività da mamma.

