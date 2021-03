Questa sera sarà tra gli ospiti de “La canzone segreta”: conoscete il percorso di studi del celebre e affascinante attore Raoul Bova?

Lo vedremo questa sera, 26 Marzo, tra gli ospiti de “La canzone segreta”, il programma condotto da Serena Rossi per il quale è appena stata annunciata una splendida notizia. Raoul Bova è un attore celebre, talentuoso e dotato di un fascino irresistibile: conoscete il suo percorso di studi? Quali scuole ha frequentato prima di dedicarsi alla carriera di attore? Sappiamo molto di lui e del suo lavoro, delle sue passioni e, ovviamente, della sua vita privata, eppure non tutti sono a conoscenza di cosa abbia studiato il volto amatissimo dello spettacolo italiano. Non ci resta che scoprirlo insieme: ve lo sveliamo nelle prossime righe!

Raoul Bova, cos’ha studiato prima di diventare attore?

L’affascinante interprete, come molti sapranno, è stato anche uno sportivo a livello agonistico, un vero campione già da giovanissimo. Ha praticato nuoto per molti anni ed è ancora una sua grande passione. Durante l’adolescenza, Raoul Bova ha frequentato Istituto Magistrale Jean-Jacques Rousseau dove ha conseguito il diploma. Successivamente, si è iscritto all’ISEF, proprio in virtù della sua grande passione per lo sport, ma ha deciso di abbandonare per intraprendere a pieno ritmo la carriera di attore. Non tutti sono a conoscenza del fatto che l’interprete ha anche prestato servizio nelle vesti di istruttore di nuoto nel corpo dei Bersaglieri! Un vero e proprio talento versatile e straordinario. Raoul Bova, infatti, non è solo un grande attore, ma anche un eccezionale sportivo. Per la fortuna del pubblico, ha scelto di dedicarsi alla recitazione e noi abbiamo avuto la possibilità di conoscere e apprezzare le sue innegabili doti. Siete curiosi di scoprire quali emozioni ci regalerà questa sera a “La canzone segreta”?

Conoscevate il percorso di studi dell’affascinante attore? Forse scopriremo qualche ulteriore dettaglio che lo riguarda proprio questa sera, a “La canzone segreta”. L’appuntamento immancabile è su Rai 1 con la splendida Serena Rossi.