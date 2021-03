Raoul Bova torna in tv: la magnifica novità riguarda una nuova fiction che vedrà proprio lui come protagonista! Vi sveliamo tutti i dettagli.

Raoul Bova è uno degli attori più amati del panorama cinematografico italiano. Il romano classe ’71 oltre ad essere un attore apprezzato, è anche un vero e proprio sex symbol. Ogni volta che passa in tv fa strage di cuori: attore di fiction e film, scrittore, showman, con i suoi lineamenti ed i suoi muscoli, fa battere il cuore di milioni di donne! La novità in arrivo farà brillare gli occhi a tutti: Raoul sta per tornare in tv! No, non parliamo della sua presenza a Canzone Segreta, lo show condotto da Serena Rossi questa sera di venerdì 26 marzo. Sta per arrivare in tv una nuova fiction che avrà proprio lui come protagonista. Vi parliamo della novità in arrivo!

Raoul Bova, magnifica novità in arrivo: accadrà tra pochissime settimane

Raoul Bova sta per tornare in tv con una nuova fiction. Parliamo di ‘Buongiorno mamma’, un nuovo titolo per i telespettatori di Canale 5. Si tratta di una ‘comedy drama’: la storia parla della famiglia Borghi! Raoul Bova e Chiara Giannetta sono i protagonisti, interpretano i ruoli di Guido ed Anna. La coppia, nella fiction, riesce a sposarsi dopo svariate difficoltà e danno alla luce quattro figli. Un clamoroso evento costringe la famiglia ad unirsi più di prima: un tragico incidente porta Anna in coma. Ma quando arriverà in tv questa fiction? Tv Blog fa sapere che la messa in onda partirà il 14 aprile 2021, ovvero dopo la fine di ‘Svegliati amore mio’, la serie con Sabrina Ferilli.

Vedremo un papà che dovrà crescere solo i figli nella speranza, nell’attesa, che sua moglie guarisca e torni presto alla vita di sempre, insieme a loro. Il cast della serie include anche l’incantevole Serena Autieri ed Erasmo Genzini! Non ci resta che attendere il ritorno nel piccolo schermo dell’attore più amato e desiderato dalle donne italiane!