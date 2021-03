L’inaspettato retroscena sulla carriera di Selvaggia Roma: il suo debutto risale a molto prima della sua partecipazione a Uomini e Donne.

Prima di conquistare tutti al GF Vip 5, la bella e grintosa Selvaggia Roma aveva partecipato ad una delle passate edizioni di Temptation Island e prima ancora come corteggiatrice a Uomini e Donne nel 2011. Sebbene la sua permanenza nella celebre casa di Cinecittà non sia durata a lungo, la bellissima romana si è fatta amare dal pubblico per la sua schiettezza e la sua solarità. Uscita dal reality di Canale 5, per lei si sono aperte addirittura le porte del cinema. Proprio così, rivedremo la bella influencer recitare in ‘Napule‘, un docu-film che, come rivelò tempo fa Adnkronos, tratta le differenze tra due quartieri di Napoli molto diversi tra loro, il Vomero e Scampia. Il docu-film è diretto dal regista Enzo G. Castellari, con alle spalle la direzione di film poliziesci, western e di fantascienza. Ebbene, sapevate che questa non è la prima volta in assoluto per Selvaggia su un set? Non immaginereste mai dove è apparsa ben prima di partecipare a Uomini e Donne.

Selvaggia Roma, l’inaspettato retroscena sul suo debutto: dove ha lavorato prima

Nell’attesissimo docu-film, Selvaggia Roma interpreterà un personaggio con il suo nome di battesimo, Sabrina. Non tutti sanno che il vero nome dell’ex gieffina è Sabrina Haddaji. Ciò è dovuto alle sue origini miste, infatti sua madre è italiana e suo padre tunisino. Sapevate che prima di vederla per la prima volta nel dating show condotto da Maria De Filippi, Selvaggia aveva già avuto un’esperienza televisiva? Proprio così e non immaginereste mai dove. Ha partecipato ad alcuni spot pubblicitari in Giappone! La Roma infatti coltiva la passione per la recitazione da molto tempo e studia da tanti anni per realizzarsi in questo campo.

E voi, eravate a conoscenza di questo particolare?