Tommaso Zorzi, sta accadendo in queste ore sui social: non immaginereste mai; avete visto la sua nuova foto profilo?

Tutti pazzi per Tommaso Zorzi! È passato meno di un mese dalla sua vittoria al GF Vip 5, ma per il giovane influencer è già arrivato un’altra splendida avventura. Stavolta con un ruolo da protagonista: Tommaso è uno degli opinionisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, al fianco di Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. Un’esperienza bellissima per Zorzi, che sta realizzando il suo più grande sogno, quello di lavorare in tv. Spigliato, simpaticissimo e pungente al punto giusto, Tommaso sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo. L’influencer, però, non dimentica il suo primo amore: i social network! Su Instagram, Tommaso era una star già prima del GF Vip, ma dopo l’avventura nella casa il suo profilo ha raggiunto più di 1 milione e 800 followers. Coi quali interagisce con giorno con video, stories e dirette. E curiosi sondaggi! Come quello lanciato da Tommaso poche ore fa, riguardante Francesco Oppini. Quello che è successo poco dopo vi lascerà senza parole!

Tommaso Zorzi è il personaggio del momento. Ogni lunedì e giovedì lo vediamo alle prese con le avventure dei naufraghi dell’Isola dei famosi, ma i fan seguono le sue giornate attraverso i social. In particolare, è su Instagram che Tommaso ama interagire con i suoi numerosi fan, che lo seguono con passione. È proprio a loro che, poche ore fa, ha rivolto una domanda ben precisa. Mostrando uno scatto inedito di Francesco Oppini, ha chiesto ai suoi followers se proprio quella foto dovesse diventare la sua nuova immagine del profilo di Instagram. Date un’occhiata:

Una domanda che ha divertito i followers, che non hanno perso tempo a rispondere! La maggior parte ha scelto si e, dopo pochi minuti, ecco cosa è successo al profilo di Tommaso Zorzi:

Eh si, nella sua immagine del profilo di Instagram ci è finita proprio la foto del suo amico Francesco Oppini! Che come ha replicato? Postando, a sua volta, un’immagine molto bizzarra di Tommaso: ricordate quando nella casa del GF Vip ha dipinto il volto di blu per interpretare il genio della lampada? Ecco qua:

Un botta e risposta super esilarante, quello tra i due amici, che anche fuori dal reality dimostrano di avere tanta complicità e di essere legato da un affetto sincero. E voi, cosa aspettate a seguirli sui social? Non ve ne pentirete!