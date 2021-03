Positivi al Covid due attori della soap Un posto al sole: subito scattato il protocollo e disposta la chiusura provvisoria del set.

Risultati positivi al Covid dopo essersi sottoposti al test rapido due attori della soap partenopea Un posto al sole: a comunicare la notizia Fanpage.it che riporta quanto dichiarato da fonti appartenenti al Centro di Produzione della Rai di Napoli. In attesa dell’esito del tampone molecolare, subito sono scattate le misure di contenimento previste dal protocollo. Immediatamente chiusi e sanificati tutti i set di Via Marconi e messi in isolamento fiduciario gli attori contagiati. Per la massima osservanza dei protocolli di sicurezza, il set riaprirà lunedì 29 marzo ma con altri attori.

Un posto al sole, seconda chiusura per la storica soap a causa della pandemia da Covid

La famosa soap opera ambientata a Napoli, che da quasi trent’anni tiene compagnia al pubblico di Rai 3, aveva subito finora una sola interruzione. Come molti ricorderanno, era accaduto l’anno scorso proprio a causa dell’emergenza sanitaria nella sua prima fase. Infatti, le puntate inedite non furono trasmesse dal 7 aprile al 10 luglio 2020. Lunedì quindi le attività sul set riprenderanno ma con un cambiamento di piano: ci saranno altri attori che inizialmente non erano previsti, ma gli appuntamenti con le puntate in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:45 continueranno regolarmente. Proprio la prossima settimana previsti tanti colpi di scena: come riporta Fanpage.it, assisteremo alla partenza di Filippo per Milano allo scopo di indagare a fondo sul suo stato di salute, allo stato di sconforto in cui cadrà Clara a causa di una notizia. Michele vorrebbe trascorrere la Pasqua con Silvia, ma qualcosa andrà storto.

Insomma, puntate da non perdere: quanto accaduto non fermerà la fervida attività della produzione napoletana, diventata un vero cult televisivo.