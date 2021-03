Uomini e Donne, ecco le anticipazioni di venerdì 26 marzo 2021: cosa succederà nella puntata in programma oggi? Sorprese per i telespettatori!

Oggi, venerdì 26 marzo 2021, è in programma un nuovo appuntamento con il dating show più amato dagli italiani. Uomini e Donne regala ogni giorno, dal lunedì al venerdì, tanto intrattenimento, colpi di scena e sorprese ai telespettatori di Canale 5! Ieri abbiamo seguito il Trono Classico in particolare le conoscenze di Giacomo e di Samantha: il tronista ha iniziato a frequentare una new entry, Olga, e sembra esserci molto feeling tra i due. La tronista invece è stata al centro dello studio con Alessio! La puntata di ieri inoltre ha visto l’acceso confronto tra Alessandro e Maria che hanno deciso di chiudere la loro frequentazione! Non abbiamo assistito a confronti tra Massimiliano e le sue corteggiatrici: sarà oggi il giorno? Sarà una giornata di sorprese quella di oggi: sulla puntata, a quanto pare, non sono state rese pubbliche anticipazioni sulla registrazione.

Uomini e Donne, Anticipazioni venerdì 26 marzo: sorpresa per i telespettatori!

Uomini e Donne oggi venerdì 26 marzo 2021 torna su Canale 5 con l’ultimo appuntamento settimanale. Non sono state fornite anticipazioni delle registrazioni e dunque non sappiamo con certezza cosa accadrà. Si pensa che potremmo assistere a nuovi confronti tra Massimiliano e le sue corteggiatrici. Sorprese in arrivo sicuramente per i telespettatori che non sanno affatto cosa aspettarsi! Potremmo vedere di nuovo Gemma Galgani al centro dello studio, protagonista della puntata? Non si esclude, inoltre, che la puntata di oggi potrebbe vedere una nuova sfilata con un nuovo tema da rappresentare. Le opzioni sono davvero tante: i telespettatori non sanno affatto cosa succederà nell’ultimo appuntamento settimanale del dating show. Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 alle 14.45 e seguire una nuova puntata di Uomini e Donne!

Sophie e Matteo

Spiacevoli notizie per i fan di Uomini e Donne: Sophie e Matteo si sono lasciati. L’ex tronista ha annunciato la fine della sua storia d’amore attraverso le sue IG story.