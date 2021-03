Domani, 27 Marzo, andrà in onda una nuova e attesissima puntata di Verissimo: quali sono i volti celebri che vedremo ospiti da Silvia Toffanin, nomi sorprendenti!

Domani, 27 Marzo, ci aspetta una nuova e attesissima puntata di “Verissimo”: quali ospiti vedremo nel salotto della splendida Silvia Toffanin, scopriamo insieme i volti celebri che si racconteranno al pubblico. Il format amatissimo riesce sempre a regalare grandi emozioni e, soprattutto, a regalare ai telespettatori storie autentiche, con cui empatizzare. Nelle scorse settimane abbiamo visto susseguirsi i vincitori del GF Vip, poi la bellissima Ilary Blasi che ha appena debuttato all’Isola dei Famosi, ma anche la talentuosa Sabrina Ferilli che ammireremo presto in “Svegliati amore mio”. La puntata di domani si prospetta altrettanto ricca di volti noti e amatissimi: scopriamo insieme di chi si tratta!

“Verissimo”, puntata del 27 Marzo: gli ospiti

Secondo le anticipazioni rilasciate da Mediaset Play, pare che la puntata di domani vedrà un susseguirsi di volti davvero amatissimi dal pubblico. In primo luogo ci sarà la bellissima e talentuosa Noemi, reduce dal Festival di Sanremo a cui ha partecipato con “Glicine”. Vedremo poi Daniele Scardina, pugile di grande professionalità e vincitore di diversi premi. Ci aspetta poi un duo eccezionale, due personaggi davvero amatissimi dai telespettatori: Gerry Scotti e Mitchelle Hunzinker. Ovviamente, il celebre conduttore racconterà le gioie dell’essere diventato nonno. Infine, ma non per importanza, Silvia Toffanin accoglierà in studio Francesco Arca, ex tronista e attore, che ammireremo al fianco di Sabrina Ferilli in “Svegliati amore mio”. Scopriremo se potrà rivelare qualche anticipazione riguardo questo nuovo e incredibile progetto. Non rimane che attendere la puntata di domani, quindi, per scoprire quali storia i protagonisti della puntata vorranno condividere con il pubblico! Di certo, la bellissima Silvia Toffanin sarà una padrona di casa impeccabile come sempre.

Nomi incredibili, siamo certi che sarete d’accordo con noi! E voi, siete trepidanti di ascoltare quello che avranno da raccontare tutti questi personaggi straordinari?