A Verissimo Maria Elena Boschi racconta della sua vita e della sua storia d’amore con l’attore Giulio Berruti: ecco la sua confessione.

Domani, sabato 27 marzo 2021, andrà in onda un nuovo appuntamento con la splendida Silvia Toffanin. Verissimo come ogni sabato regalerà senza dubbio tante sorprese e dichiarazioni inedite: gli ospiti di domani sono Francesco Arca, Daniele Scardinia, Noemi, Lucilla Agosti, Michelle Hunziker e Gerry Scotti e Maria Elena Boschi. E’ proprio di quest’ultima che vi parliamo: il portale del programma ha pubblicato in anteprima le dichiarazioni che ascolteremo domani in puntata. L’Onorevole, classe ’81, sarà ospite per la prima volta a Verissimo e parlerà ovviamente della sua storia d’amore con Giulio Berruti, famoso attore. Cosa ha raccontato della sua vita? Vi sveliamo qualche anticipazione!

Verissimo, Maria Elena Boschi: “Sogno di diventare mamma”, la confessione

Maria Elena Boschi sarà ospite di Verissimo domani, sabato 27 marzo 2021. Per la prima volta in esclusiva su Canale 5 parlerà a Silvia Toffanin della sua vita e della sua storia d’amore con Giulio Berruti. L’Onorevole ha raccontato di esser davvero felice insieme a lui, “È sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono” ha svelato. Ai microfoni di Verissimo, la Boschi ha confessato il suo sogno di diventare un giorno madre: “Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo”. Maria Elena ha confessato a Silvia Toffanin che desidera sposarsi ma le cose in amore non si programmano: “Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva”.

A Verissimo, l’Onorevole ha raccontato della storia di stalking che non ha potuto fare a meno di denunciare: “Si era superato il limite. Una persona mi mandava delle foto per farmi capire che si trovava vicino a me, perché voleva incontrarmi, ma la cosa che più mi ha fatto preoccupare si è verificata quando è andato da Roma in Toscana, violando le regole Covid, perché voleva conoscere i miei genitori”. Boschi ha aggiunto: “In questo momento non ho paura per me perché io sono tutelata. Penso alle altre donne che si sentono sole e per le quali è più difficile avere il coraggio di denunciare”.

Queste sono le parole che ascolteremo a Verissimo sabato 27 marzo, riportate in anteprima dal portale del talk show.