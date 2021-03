Vito Bicocchi, grave lutto: è morto il padre Roberto a causa del Covid; il triste annuncio dell’attore sui social.

Gravissimo lutto per l’attore e comico Vito Bicocchi: il padre Roberto è morto a causa del Covid. Ad annunciarlo è stato proprio Vito, attraverso i suoi canali social ufficiali: “Questo virus maledetto non gli ha dato scampo”, scrive l’attore nella didascalia al post, dove allega uno scatto in compagnia del suo papà. Come raccontato da Vito Bicocchi a Repubblica.it, il papà Roberto, 85 enne, aveva ricevuto la prima dosa di vaccino ed era in attesa della seconda. Nel frattempo, però, ha contratto il virus, che purtroppo ha avuto la meglio. L’uomo era ricoverato all’ospedale di Bentivoglio da qualche settimana.

Vito Bicocchi, grave lutto per l’attore e comico: il padre Roberto è morto dopo aver contratto il Covid

Una notizia tristissima, quella che il comico Vito Bicocchi ha annunciato attraverso i suoi social qualche ora fa: il suo papà Roberto si è spento nelle scorse ore, a causa del Covid. L’uomo era in attesa della seconda dose del vaccino quando purtroppo ha scoperto di essere positivo al Covid. È stato ricoverato per un paio di settimane in ospedale, fino alla tragica notizia. Attraverso il suo profilo social, Vito ha voluto ricordare il suo papà con uno scatto che li ritrae insieme, mentre si dedicano alla loro passione per la cucina. Una passione che condivideva proprio col figlio Vito, che lo ha coinvolto spesso nelle sue trasmissione di cucina del Gambero Rosso.

Una notizia che ha spezzato il cuore dei followers dell’attore: in poco tempo, il post è stato invaso dai commenti di quanti hanno voluto far sentire il proprio affetto e la propria vicinanza a Vito in questo momento difficile. Non possiamo che unirci a loro e mandare le nostre più sentite condoglianze a Vito Bicocchi per la sua dolorosa perdita.