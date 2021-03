Youma Diakite: avete mai visto il suo profilo Instagram? La splendida modella pubblica scatti meravigliosi. Guardate un po’ qui!

Youma Diakite è la donna che sarà questa sera di venerdì 26 marzo in onda su Canale 5, nello show Ciao Darwin. Il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti stasera vede sfidare ‘ Belli contro Brutti’: i rappresentati dei due gruppi saranno proprio Youma ed Enzo Salvi! La bellissima donna nata a Kayes il 1 maggio del ’71, è un’ex modella e noto personaggio televisivo. Si è trasferita a Parigi a 7 anni: ha cominciato a lavorare come modella. Desiderata da tutti: in molti la paragonavano esteticamente a Naomi Campbell! Youma è davvero incantevole: sapete che è mamma? L’incantevole donna ha una dolce metà: si chiama papà Fabrizio Ragone, imprenditore. Ma siamo qui per svelarvi qualche curiosità sui canali social della Diakite: avete mai visto il suo profilo Instagram?

Ciao Darwin, Youma Diakite: avete mai visto il suo profilo Instagram? Foto da urlo

Avete mai visto il profilo Instagram della nota Youma Diakite? La famosissima modella e noto personaggio televisivo è molto attiva su Instagram, social dove condivide molti scatti di sé, della sua quotidianità e del suo lavoro! In particolare, ci sono alcune foto davvero pazzesche: con uno sguardo Youma è capace di far innamorare tutti! Guardate un po’ qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Youma Diakite (@youma.diakite)

Una bellezza a dir poco incredibile quella della Diakite che spesso è stata paragonata esteticamente a Naomi Campbell, una delle supermodelle più belle e famose del mondo! Oltre agli scatti di sé, ci sono quelli in cui rende pubblico il suo grande amore che prova per Fabrizio: guardate questo incantevole selfie pubblicato a San Valentino. “Il mio Valentino per sempre” ha scritto come didascalia la donna.