Amici 20, Giulia Stabile: avete notato quel tatuaggio? Il significato

Amici 20, Giulia Stabile: avete notato quel tatuaggio sul braccio? Il significato è molto particolare.

Mancano pochissime ore alla seconda, attesissima, puntata del serale di Amici 20. Come ogni anno, infatti, la fase finale della trasmissione di Maria De Filippi si svolge nelle puntate in prima serata. Quest’anno, il talent show va in onda di sabato sera e, a giudicare dagli ascolti della puntata d’esordio, sta appassionando tantissimi telespettatori. Nella puntata di questa sera nuove sfide e nuove emozioni e, al termine della serata, purtroppo anche nuove eliminazioni. Le anticipazioni della puntata sono già trapelate sul web e se non temete spoiler e volete sapere chi lascerà la scuola, cliccate qui! Nel frattempo, scopriamo una curiosità su una delle ballerine più amate di questa edizione. Si tratta di Giulia Stabile, attualmente nel team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. L’allieva ha un tatuaggio molto piccolo ma dal grande significato sull’avambraccio: l’avete mai notato? Ecco cosa nasconde.

Amici 20, Giulia Stabile: avete notato quel tatuaggio che ha sul braccio? È dedicato alla sua grande passione

Giulia Stabile è una delle concorrenti più amate della 20 esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il suo talento nella danza è innegabile, ma è anche il suo carattere ad aver conquistato il pubblico. Ingenua e timida fuori dal palco, Giulia si trasforma quando è alle prese con la sua grande passione. E alla danza ha dedicato anche un bellissimo tatuaggio, che ha sull’avambraccio. Spesso si vede durante le puntate di Amici, ma se vi fosse sfuggito, ecco uno scatto postato proprio da Giulia su Instagram qualche hanno fa, quando ha fatto il tatuaggio:

Eh si, Giulia ha deciso di tatuare i numeri 5,6,7, 8, che rappresentano il conteggio che si utilizza in ogni tipo di danza per tenere il tempo.Un tatuaggio piccolo e semplice, ma dal grandissimo significato. E voi, state seguendo il serale di Amici di Maria De Filippi? Per quale allievo fate il tifo quest’anno?