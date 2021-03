La giovanissima Ibla è una delle cantanti di Amici 20, ma sapete cosa le è successo prima del suo ingresso nella famosa scuola?

È una delle protagoniste indiscusse di questa ventesima edizione di Amici, Ibla. Giunta nella scuola di Maria De Filippi dopo essere riuscita a vincere la sfida contro Arianna Gianfelici, la giovanissima cantante siciliana è riuscita a conquistare davvero tutti. A partire dal suo professore Rudy Zerbi, anche se con il passare del tempo le cose poi con lui sono cambiate, fino ad Arisa e a tutto il pubblico italiano. Con la sua energia, con la sua musica e la sua solarità, la bellissima Claudia, questo è il suo vero nome, ha conquistato un posto nel cuore di tutti. E, nonostante il suo percorso ad Amici non è andato affatto fino in fondo, siamo certi che questo sia soltanto l’inizio di un successo davvero spietato. La domanda che, però, adesso vi facciamo è: sapete cosa le è successo prima del suo ingresso nella famosa scuola? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, infatti, abbiamo rintracciato un retroscena davvero incredibile. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Ibla di Amici 20, è successo prima del suo ingresso nella scuola: il retroscena

Con ben 51 mila followers su Instagram, la giovanissima Ibla decanta di un successo davvero clamoroso. Entrata nella scuola di Amici qualche mese fa, la giovanissima cantante siciliana ha riscosso un clamore davvero inaudito. In pochissimi, però, sono a conoscenza di questo retroscena accadutole un po’ di tempo prima del suo ingresso nella famosissima scuola di Maria De Filippi. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, infatti, siamo riusciti a rintracciare uno splendido episodio di cui è stata protagonista prima di prendere parte al talent di Canale 5. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Benissimo: ci pensiamo noi! Badate bene, però: non ci riferiamo affatto alla foto da bambina di cui vi abbiamo parlato in un nostro recentissimo, bensì di qualcosa di ancora di più grandioso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da I B L A (@iblaofficial)

Si, avete letto proprio bene: a fine Agosto scorso, la bellissima e giovanissima Ibla ha avuto la possibilità di esibirsi e lasciarsi apprezzare sul palco di ‘Deejay on Stage’. Un’esperienza davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, la cantante siciliana non ha affatto potuto fare a meno di documentare e rendere partecipi i suoi sostenitori.

Un retroscena davvero inedito, vero? Ecco, ma la domanda sorge spontanea: voi lo sapevate?