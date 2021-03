A pochi minuti dall’inizio della seconda puntata di Amici 20, protagonista di un duro scontro la maestra Celentano, c’entra Martina.

La produzione del programma ha deciso che i professori avrebbero dovuto indicare tre nomi tra quelli della squadra perdente che poi sarebbero stati valutati dai giudici. La temutissima insegnante di danza Alessandra Celentano ha subito fatto il nome della ballerina Martina. Dovendo motivare la sua scelta, la Celentano ha subito detto chiaro e tondo: “Per me è negata!”. A queste parole, Maria De Filippi ha invitato Stefano De Martino a intervenire e il ballerino non ha potuto fare a meno di dire ciò che pensa. Ha infatti espresso il suo disappunto verso parole così dure nei confronti di un’allieva. Sentirsi dire che si è negati non sarebbe di nessuna utilità, secondo il celebre ballerino. La Celentano non si è affatto lasciata zittire davanti a questa osservazione e ha risposto per le rime scatenando un acceso dibattito. Guardate cosa ha detto.

Amici 20, scontro acceso tra la Celentano e De Martino: “Qualcuno che dice le cose come stanno ci vuole!”

La maestra Celentano ha risposto all’accusa dicendo chiaro e tondo che è necessario qualcuno che dica la verità. Tale affermazione ha spinto ad intervenire anche l’altra docente di danza, Lorella Cuccarini, da sempre in disaccordo con i metodi della collega. La bionda insegnante ha infatti risposto “C’è modo e modo di dire le cose, tu sei abituata a dire le cose con una certa arroganza. Tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma secondo me le parole bisogna dosarle”. La conduttrice ha spiegato che gli altri professori stanno invitando Alessandra Celentano a esprimere il proprio pensiero con parole meno dure, ma la maestra di danza non ne vuole sapere. “Certe cose non si possono dire col sorriso!”, ha ribadito. Martina intanto ha detto: “Non è il sorriso a fare la differenza, ma le parole”.

Voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con l’atteggiamento dell’insegnante Celentano o condividete l’opinione della Cuccarini?