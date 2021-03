Tra gli ospiti di questa sera ad Amici anche l’amatissimo Irama: il giovane artista è arrivato quarto a Sanremo, ma ricordate cosa successe?

Stasera è in onda su Canale 5 la seconda puntata del serale di Amici, il celebre talent show nato ormai vent’anni fa e condotto da Maria De Filippi. Questa ventesima edizione ci ha permesso di conoscere tanti giovani talenti che sicuramente faranno tanta strada nel mondo dello spettacolo. Per la fase finale di quest’anno (quella che decreterà il vincitore) anche una giuria composta da personaggi molto amati, di cui due nati proprio ad Amici: Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia. Insomma, insieme ad Arisa, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e gli altri docenti, gli ingredienti ci sono tutti per stare incollati alla tv e seguire le avventure di questi ragazzi. Tra gli ospiti di stasera, un altro artista reso famoso proprio dal talent Mediaset. Stiamo parlando di Irama, arrivato quarto all’ultima edizione di Sanremo. La sua partecipazione alla kermesse canora non è stata semplice quest’anno, ricordate perché?

Irama, l’imprevisto affrontato al Festival di Sanremo: cosa successe

Dopo aver pubblicato la scorsa estate il suo nuovo album intitolato ‘Crepe’, Irama ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, andato in onda dal 2 al 6 marzo 2021. Purtroppo, uno spiacevolissimo imprevisto mise in serio pericolo la sua avventura sanremese. Un membro del suo staff era risultato positivo al Covid. Il giovane cantante però era negativo, ma considerando i tempi della quarantena per aver avuto contatti con una persona contagiata, si discusse molto in merito ad una ipotetica eliminazione del cantante dalla gara. Alla fine, Irama fu costretto ad esibirsi tramite i video delle prove fatte al Teatro Ariston.

Un boccone amaro da mandare giù per un artista, ma ad ogni modo, la sua canzone, ‘La genesi del tuo cuore, è arrivata quarta in classifica finale.