Ad inizio seconda puntata di Amici 20, Stefano ha simpaticamente punzecchiato la Celentano: la risposta della De Filippi è imperdibile.

Una nuova puntata di Amici 20 è appena iniziata, eppure già ci ha regalato dei momenti davvero imperdibili. A che cosa facciamo esattamente riferimento? La risposta è piuttosto semplice: abbiamo assistito ad un imperdibile siparietto tra Alessandro Celentano, Stefano De Martino e Maria De Filippi. Un momento davvero incredibile, ve lo anticipiamo. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato l’ilarità di tutti i presenti in studio e, senza alcun dubbio, anche di tutto il pubblico a casa. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il protagonista indiscusso di questo simpatico siparietto è stato proprio il bel Stefano De Martino. Che, con la sua solita simpatia, non ha affatto potuto fare a meno di ‘punzecchiare’ la maestra di danza classica. ‘Sai che così nascono le migliori storie d’amore?’, dice l’ex ballerino di Amici alla sua ex maestra di danza classica. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che la risposta della De Filippi è davvero epica. Scopriamone tutti i dettagli. Vi assicuriamo: c’è davvero da sorridere!

Amici 20, Stefano ‘punzecchia’ la Celentano: la reazione della De Filippi è imperdibile

Sono da poco entrati i giudici in studio per la seconda puntata di Amici 20 quando Maria De Filippi interroga Alessandra Celentano su quanto le stia simpatico Stefano De Martino. Immediata la reazione della maestra di danza classica, che, senza troppi peli sulla lingua, ha detto: ‘Guarda, mi è simpatico, ma mi è anche antipatico’. Una risposta semplice e concreta, c’è da ammetterlo. E che, ovviamente, non è assolutamente passata inosservata. Nemmeno alle orecchie del diretto interessato. Che, appena sentite queste parole, ha detto con chiara vena ironica: ‘Lo sai che così iniziano le migliori storie d’amore?’. Insomma, delle parole che, da come si può chiaramente comprendere, sono ricche di ironia, ma che hanno catturato l’immediata attenzione di tutti i presenti in studio. In primis, quella della padrona di casa. Che, prontamente, ha preso parola. E, rivolgendosi al suo ‘pupillo’, ha detto: ‘Stefano, no. Qui abbiamo già dato, giusto?’. Facendo un chiaro riferimento, da come si può comprendere, alla storia d’amore nata tra lui e Belen Rodriguez ai tempi di quando il ballerino napoletano era in coppia con Emma Marrone.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, il momento regalatici dalla padrona di casa è stato davvero imperdibile. E, soprattutto, davvero ilare. L’avete visto anche voi? Vi è piaciuto?