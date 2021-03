Amici 20, avete notato anche voi cosa ha fatto Stefano De Martino nel corso della seconda puntata? Impossibile non farci caso.

È il protagonista indiscusso di questa seconda puntata di Amici 20, Stefano De Martino. Entrato nello studio televisivo più elegante che mai, l’ex ballerino del medesimo talent ha sfoggiato immediatamente la sua simpatia. E la sua immensa professionalità. C’è un gesto che, però, il bel napoletano ha fatto nel bel mezzo della puntata. E che, soprattutto, non è assolutamente passato inosservato. Appena resisi conto di tutto ciò che stava succedendo, infatti, sono apparsi diversi commenti Twitter che lo hanno ancora di più sottolineato. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Ovviamente, non facciamo riferimento a nulla di grave, state tranquilli. Piuttosto, stiamo parlando di qualcosa che non è affatto sfuggito ai carissimi telespettatore del talent di Canale 5. E che, soprattutto, ha colpito davvero tutti. Vi abbiamo incuriosito abbastanza, vero? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Amici 20, avete visto cosa ha fatto Stefano De Martino? Pioggia di commenti su Twitter

Ha saputo catturare l’immediata attenzione di tutto il pubblico italiano, Stefano De Martino nel corso della seconda puntata di Amici 20. E il motivo, come dicevamo precedentemente, è davvero semplice. Nel bel mezzo dell’esibizione di Giulia Stabile e Samuela Barbetta, l’ex ballerino di Amici ha compiuto un gesto davvero inaspettato. E che, come dicevamo precedentemente, non è assolutamente passato inosservato agli occhi attenti del pubblico italiano. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Volete davvero saperlo? Ebbene: a fare da colonna sonora all’esibizione dei due giovanissimi ballerini del team Pettinelli e Peparini è stata la canzone di Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Ecco, sapete cosa ha fatto Stefano nel bel mezzo dell’esibizione? Ha iniziato a cantarla anche lui! Si, avete letto proprio bene: anche il bel De Martino non ha affatto resistito alla bellezza di questa canzone ed ha iniziato a cantarla. Un gesto tanto inaspettato quanto ‘spiazzante’. E che, come dicevamo precedentemente, è balzato agli occhi di tutti.

Questi ne sono soltanto alcuni di commenti, in realtà ce ne sono davvero tanti altri che sottolineano questo gesto di Stefano De Martino. Ci avevate fatto caso anche voi?