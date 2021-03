Amici 20, perché il secondo eliminato viene comunicato in casetta e non in studio? Ecco quale potrebbe essere il motivo della novità introdotta nel serale.

Tutto pronto per la seconda puntata del serale di Amici! Anche quest’anno, la fase finale dello show di Maria De Filippi va in onda nelle puntate in prima serata. Nello specifico, ogni sabato sera. E stasera, 27 marzo 2021, sarà trasmesso il secondo attesissimo appuntamento. Tra sfide semplici, guanti di sfida e comparate, gli allievi faranno di tutto per mostrare il proprio talento, supportati dai loro prof. A fine serata, però, due concorrenti saranno ufficialmente eliminati. Proprio come accadde nella scorsa puntata, quando a lasciare il programma sono stati Gaia ed Esa. Quest’ultimo, in particolare, ha ricevuto la brutta notizia in un modo insolito: la comunicazione non è avvenuta in studio, con le carte, ma in casetta. Qual è il motivo di questa novità? Cerchiamo di capirlo.

Amici 20, perché il secondo eliminato viene comunicato in casetta e non in studio? Il motivo che non ti aspetti

Un serale che sta appassionando milioni di telespettatori. Dati di ascolto super per il debutto di Amici 20 e tutto fa pensare che il successo accompagnerà tutta la durata del talent. Dove, si sa, vincerà solo uno! E puntata dopo puntata gli allievi dovranno abbandonare il programma: al momento, in ogni puntata vengono decretati due eliminati. Nella prima serata hanno lasciato la scuola Esa e Gaia: cosa accadrà questa sera? Ebbene, come per la prima puntata, le anticipazioni sono già in giro sul web, attraverso persone che hanno assistito alla registrazione. Ma anche stavolta nelle anticipazioni appare il nome di un solo eliminato: il secondo non si conosce! E potrebbe essere proprio questo il motivo per il quale il secondo eliminato viene comunicato in casetta, e non in studio come il primo! Un modo per evitare uno ‘spoiler’ completo della puntata e rendere interessante la visione ai telespettatori. Per scoprire il nome del secondo eliminato bisognerà quindi per forza attendere questa sera, ma se volete conoscere il nome del primo eliminato e chi sono i due allievi a rischio nel secondo ballottaggio, allora cliccate qui!

Insomma, una puntata che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena! E di super ospiti: oltre al duo comico Pio e Amedeo, arriverà in studio Irama, che per la prima volta canterà live il suo pezzo di Sanremo. Appuntamento alle ore 21 e 30 su Canale 5!