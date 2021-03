Daniele Scardina, avete mai visto la mamma del famosissimo pugile? Su Instagram, spunta uno scatto inedito insieme: sono meravigliosi.

Nel corso della sua recentissima esperienza a ‘Ballando con le Stelle’, Daniele Scardina ha letteralmente conquistato. In vesti completamente diverse da quelle che siamo abituati a vederlo, il pugile siciliano ha impressionato davvero tutti. Cosa sappiamo, però, su di lui? Certo, il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa per la sua relazione con Diletta Leotta, ma cosa c’è da sapere su di lui? O, magari, sulla sua famiglia? Purtroppo, le informazioni che abbiamo a proposito sono davvero pochissime. Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che Daniele sia fortemente legato a suo fratello, al suo nipotino ed, ovviamente, a sua mamma. Ecco, ma voi l’avete mai vista? Recentemente l’abbiamo vista nello studio di ‘Ballando’ come protagonista di una splendida sorpresa per ‘Toretto’, ma ve la ricordate? Tranquilli, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria. Spulciando con attenzione il profilo di Daniele, abbiamo rintracciato una fotografia in compagnia della sua mamma. Diamoci un’occhiata!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Daniele Scardina, avete mai visto la sua mamma?

Seppure sia seguitissimo ed amatissimo sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe proprio che Daniele Scardina non sia un particolare amante di Instagram. Certo, sul suo profilo social si possono rintracciare scatti che appartengono al suo lavoro e alla sua professione, ma qualcosa di più ‘intimo’, di privato, c’è da ammetterlo, si vede davvero molto poco. ‘Spulciando’ con attenzione, però, siamo riusciti a rintracciare una sua foto in compagnia della mamma. Volete vederla anche voi? Ci pensiamo noi a mostrarvela, state tranquilli. Una cosa, però, vogliamo anticiparla: da questo scatto, vi assicuriamo, si percepisce ad occhio nudo l’immenso amore che Daniele prova nei confronti di sua madre. Non abbiamo notizie su di lei, è vero. Né tantomeno ne abbiamo sulla sua famiglia in generale. Eppure, sembrerebbe proprio che il bel Scardina sia particolarmente legato e, soprattutto, grato alla sua bellissima mamma.

‘I sacrifici si che li ricordo’, scrive Daniele Scardina a corredo di questo scatto che lo ritrae in compagnia di sua mamma. Insieme sono davvero bellissimi, vero?