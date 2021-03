Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi sabato 27 Marzo: ecco i numeri vincenti, controlla la tua schedina.

Tutto pronto per l’ultima estrazione di questa settimana. Questa sera, sabato 27 marzo 2021, a partire dalle ore 20.00, saranno estratti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, tra i giochi più amati nel nostro Paese. Tanti i premi in palio anche questa sera, ma, senza dubbio, il premio più ambito è quello legato alla sestina del SuperEnalotto. Il jackpot cresce sempre di più ed ha raggiunto quota 127, 6 milioni di euro. Una cifra da capogiro. Curiosi di scoprire se siete tra i fortunati vincitori di questa sera? Non vi resta che controllare le vostre schedine! In bocca al lupo!

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi sabato 27 Marzo: tutti i numeri vincenti di questa sera

La dea bendata è dalla vostra parte questa sera? A partire dalle ore 20.00 potrai scoprirlo, con i numeri estratti questa sera. Si inizierà dal Lotto, con i numeri delle dieci ruote più quella Nazionale, poi il SuperEnalotto, con Numero Jolli e Superstar e infine le combinazioni vincenti del 10eLotto, con numero Oro e Doppio Oro. Tantissimi premi in palio per i fortunati vincitori e il più appetibile è naturalmente quello che si aggiudica chi riesce a centrare il tanto atteso 6 al Superenalotto! La quota di vincita è di 127, 8 milioni di euro: una cifra da urlo, più della metà dell’ultima vincita col 6. L’ultima sestina centrata risale infatti al 7 luglio del 2020, dove un fortunato vincitore di Sassari ha portato a casa quasi 60 milioni di euro, con una schedina di soli tre euro! Si è trattata della seconda vincita con 6 del 2020: la prima a Gennaio. Ma quando arriverà il primo 6 del 2021? Non ci resta che attendere! Potrebbe arrivare anche questa sera! In bocca al lupo a tutti i giocatori!

I numeri del lotto:

BARI 2 66 86 76 79

CAGLIARI 42 26 15 68 53

FIRENZE 35 49 16 2 17

GENOVA 45 1 51 65 78

MILANO 83 80 40 30 31

NAPOLI 15 72 29 71 38

PALERMO 65 52 77 12 36

ROMA 20 14 22 23 72

TORINO 1 20 15 68 70

VENEZIA 14 48 84 80 60

NAZIONALE 55 24 25 3 1

I numeri del SuperEnalotto

Numeri Vincenti: 78 72 16 41 19 82

Numero Jolly: 70

Numero SuperStar: 46

Le estrazioni del 10eLotto:

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

1 2 14 15 16

20 26 35 42 45

48 49 51 52 65

66 72 80 83 86

Numero Oro 2

Doppio Oro 2 66

Allora, siete tra i fortunati di questa sera? Noi ve lo auguriamo con tutto il cuore!