Francesco Arca, avete mai visto la sua mamma? Sul canale Instagram ufficiale, è spuntato uno scatto insieme, è meravigliosa.

Recentemente sul piccolo schermo, nel ruolo di Domenico Giuliani, con ‘Svegliati amore mio’, la nuova serie televisive con Sabrina Ferilli, il bel Francesco Arca decanta di un successo davvero clamoroso. Entrato a tutti gli effetti nel mondo dello spettacolo nel 2004, l’attore fiorentino ha immediatamente conquistato l’attenzione di tutti. Tanto è vero che, attualmente, è uno dei volti più amati ed apprezzati della televisione italiana. Felicemente fidanzato con Irene Capuano e papà di due splendidi bambini, Francesco Arca decanta di una vita sentimentale serena, tranquilla ed appagata. Cosa sappiamo, però, della sua mamma? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della terribile perdita che l’ha attanagliato da piccolo. Ma, invece, di sua madre cosa sappiamo? Purtroppo, le informazioni che abbiamo a disposizione sono pochissime, se non nulle. ‘Spulciando’ con attenzione il profilo Instagram dell’attore, però, abbiamo rintracciato una foto insieme. Volete vederla anche voi? Ve lo mostriamo immediatamente. Vi anticipiamo, però: è meravigliosa!

Francesco Arca, avete visto la sua mamma? Spunta uno scatto inedito sui social

Sul suo canale social ufficiale, Francesco Arca decanta di un successo davvero clamoroso. Pensate, con ben più di 550 followers, l’attore fiorentino entra di diritto tra le vere e proprie stelle di Instagram. Con un profilo attivissimo, infatti, il bel Francesco non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori di tutta la sua vita. E così, oltre a condividere fotografie che rappresentano i suoi figli, il suo lavoro e la sua compagno, l’ex tronista non ha affatto potuto fare a meno di mostrare la sua mamma. Volete vederla anche voi? Tranquilli, lo facciamo immediatamente! Prima di farlo, però, vi anticipiamo: è davvero splendida. E, tra l’altro, letteralmente identica a suo figlio. Guardare per credere:

Uno scatto semplice, da come si può chiaramente comprendere. Francesco Arca, la sua mamma e San Pietro, quindi. Eppure, nonostante questo, si percepisce chiaramente il legame e l’affetto che c’è tra mamma e figlio. Sono davvero splendidi, vero?