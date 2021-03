Isola dei Famosi, Paul Gascoigne non si ritira: il naufrago resta in gioco

Paul Gascoigne non si ritira dall’Isola dei Famosi: il naufrago resta in gioco e nei prossimi giorni curerà il suo infortunio

Gascoigne è uno dei protagonisti della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. L’ex attaccante della Lazio si è rimesso in gioco in Italia nel reality show condotto da Ilary Blasi. Ad oggi, Gazza sembra essere molto amato dal pubblico. La sua genuinità pare essere premiata dai telespettatori. Il calciatore sta cercando di imparare la nostra lingua e il suo ‘italiano maccheronico’ fa sorridere sia i compagni d’avventura che il pubblico.

Isola dei Famosi, Paul Gascoigne non si ritira

Nel corso della scorsa puntata de L’Isola dei Famosi, durante la prova ricompensa, Paul Gascoigne ha riportato un infortunio. Il naufrago è stato accompagnato immediatamente in infermeria, dov’è stato curato dai medici. Nelle ultime ore, però, era circolata la notizia riguardo al suo presunto ritiro. Sembrava che l’ex calciatore dovesse abbandonare il gioco per via dell’infortunio riportato durante la prova ricompensa, ma in realtà le cose non stanno così. Il giornalista Gabriele Parpiglia, attraverso il portale Giornalettismo, ha annunciato che Gascogine è ancora in gioco. L’ex calciatore infatti cercherà di curare il suo infortunio e appena sarà possibile ritornerà in gioco. La stessa cosa è successa con Roberto Ciufoli: l’attore si era infortunato nel corso della prima puntata ed è tornato in gioco dopo alcuni giorni.

Tutta l’Italia fa il tifo per Gascoigne. Gli infortuni hanno contraddistinto la sua carriera, ma questa volta non sarà un nuovo stop ad impedire il suo successo in Italia. L’ex calciatore è uno dei concorrenti più forti di questa edizione e sarebbe un peccato perderlo in questo modo. Forza Paul, riprenditi velocemente e torna in gioco!