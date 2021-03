Chi è Lucilla Agosti? Scopriamo la sua età, la vita privata, dove vive, il suo compagno e dove poterla rintracciare sui social: i dettagli.

Sarà proprio lei la regina indiscussa di questa nuova puntata di Verissimo. Stiamo parlando proprio di Lucilla Agosti. Per la prima volta in assoluto nello studio televisivo del programma di Silvia Toffanin, la bellissima e simpaticissima conduttrice televisiva e radiofonica si racconterà ampiamente alla padrona di casa. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? In attesa di poter ascoltare con le nostre orecchie le sue dichiarazioni, siete curiosi di sapere ogni cosa su di lei? Certo, la bella Lucilla è un volto conosciutissimo ed apprezzatissimo della televisiva italiana, su questo non ci piove affatto. Cosa sappiamo, però, su di lei? Ebbene. Se siete curiosi di sapere ogni cosa, ci pensiamo noi a dirvi tutti. Di seguito, infatti, passeremo in rassegna ogni minimo dettaglio sul suo conto. A partire, quindi, dalla sua famiglia e dalla sua carriera. Fino alla sua vita privata e non solo. Siete pronti? Seguiteci!

Chi è Lucilla Agosti: età, Instagram e carriera

In attesa di poter scoprire le parole di Lucilla Agosti, nel corso della puntata odierna di Verissimo, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Decanta di un successo davvero clamoroso, sia a livelli social che a livelli lavorativo, ma cosa occorre sapere? Procediamo con ordine. Lucilla Agosti è nata a Milano l’8 Settembre del 1978. E, seppure giovanissima, decanta di una carriera davvero incredibile. Conduttrice televisiva e radiofonica, la simpaticissima e bellissima Agosti ha intrapreso anche la carriera da attrice. Impossibile, infatti, dimenticare i suoi ruoli in ‘Centovetrine’ oppure in ‘Distretto di Polizia’, ma anche in tantissime pellicole cinematografiche di successo. Ma non è affatto finita qui. Vi avevamo detto che Lucilla è un’artista con la ‘a’ maiuscola, vero? Nel 2012, infatti, la bella Agosti si è fatta notare anche a L’isola dei Famosi nel ruolo di opinionista. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, una carriera davvero ricca di esperienza lavorativi tanto diverse tra loro quanto determinanti per il suo successo. Cosa sappiamo del suo canale Instagram? Come dicevamo precedentemente, il seguito di Lucilla è spietato anche sui social. Sul suo profilo, infatti, la conduttrice è attivissima e seguitissima. E, soprattutto, non perde mai occasione di poter interagire con il suo pubblico.

Vita privata e chi sono i suoi genitori

Cosa sappiamo della sua vita privata? Lucilla Agosti ha un compagno da tantissimi anni. Lui si chiama Andrea Romiti, un esperto di finanza. Ed è mamma di tre splendidi bambini. Nati rispettivamente nel 2011, nel 2013 e nel 2017, la conduttrice è perdutamente innamorata dei suoi tre figli. Dei suoi genitori, invece? Di loro, purtroppo, sappiamo davvero poco e niente. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la mamma della Agosti sia un’insegnate di disegno e storia dell’arte. E che suo padre, invece, sia un medico radiologo.

Adesso sappiamo davvero tutto di Lucilla Agosti. Non ci resta altro che seguirla a Verissimo. Noi non vediamo l’ora!