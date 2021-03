Maria Elena Boschi, conoscete il suo percorso di studi? Scopriamo insieme la laurea conseguita e cosa faceva prima del successo.

Dopo il suo compagno Giulio Berruti, tocca a Maria Elena Boschi raccontarsi a Silvia Toffanin. Proprio nel corso della puntata odierna di Verissimo, Sabato 27 Marzo, la giovanissima deputata sarà presente nello studio televisivo del programma del pomeriggio. E, senza alcun dubbio, si lascerà andare ad un’intervista del tutto inedito. In attesa di scoprire le sue parole, anche se qualche piccola anticipazione l’abbiamo già data, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più su di lei? Ad esempio, vi siete mai chiesti quali siano i suoi studi? E, soprattutto, quale sia stato il lavoro svolto prima di cavalcare l’onda del successo nel mondo della politica? Ebbene. Se almeno una volta nella vostra vita l’avete fatto, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Di seguito, infatti, vi diremo tutto quello che occorre sapere su di lei. A partire, quindi, dalla laurea conseguita. Fino al suo primo approccio al mondo lavorativo.

Maria Elena Boschi, quali sono i suoi studi?

Cosa sappiamo, quindi, su Maria Elena Boschi? In attesa di scoprire le sue parole nel corso della puntata odierna di Verissimo, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Benissimo: ci pensiamo noi! Vi siete mai chiesti, ad esempio, quali siano i suoi studi? Attualmente, lo sappiamo benissimo, Maria Elena Boschi è una deputata molto attiva ed affermata, ma sapete esattamente in che cosa è laureata? Ci pensiamo noi! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bellissima e giovanissima compagna di Giulio Berruti abbia conseguito la maturità classica con votazione 100 su 100. E che, poi, abbia intrapreso gli studi in giurisprudenza. Si, avete letto proprio bene: Maria Elena Boschi è laureata in Giurisprudenza. E indovinate un po’ il voto finale? Beh: 110 su 110 e lode. Insomma, un vero e proprio portento. Siete d’accordo?

Che lavoro faceva prima di entrare in politica?

Con una laurea in Giurisprudenza, ovviamente, Maria Elena Boschi non ha affatto potuto fare a meno di esercitare, per un po’ di tempo, la professione di avvocato. Prima del suo esordio in politica, avvenuto nel 2008, infatti, sembrerebbe che la giovanissima deputata abbia lavorato come avvocato civilista.

Un percorso scolastico niente male, vero?