Pastiera artigianale nel vasetto, l’idea fantastica e geniale di Antonino Cannavacciuolo: come acquistarla e qual è il suo prezzo.

Nel giorno di Pasqua, si sa benissimo, ci sono delle vere e proprie tradizioni culinarie da rispettare. Così come la Vigilia di Natale, il giorno della Nascita di Gesù o anche Capodanno e primo dell’anno, anche il giorno di Pasqua ha dei veri e propri ‘must’ in cucina. Ogni Regione, è vero, ha i propri. A partire, quindi, dai primi piatti. Fino ai dolci. Ecco. Tra questi, spunta anche il nome della famosissima ‘pastiera’. Di origini esclusivamente napoletane, il dolce rappresenta un vero e proprio pasto immancabile sulle tavole degli italiani. Sapete che, però, proprio a tal proposito, Antonino Cannavacciuolo ha avuto un’idea davvero geniale? Si, avete letto proprio bene: da quanto si apprende dal suo canale Facebook, sembrerebbe che il temutissimo giudice di ‘Masterchef abbia pensato ad un vasetto di pastiera artigianale. A questo punto la domanda sorge spontanea: com’è possibile acquistarlo? E, soprattutto, qual è il prezzo? Cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Pastiera artigianale nel vasetto di Antonino Cannavacciuolo: qual è il prezzo?

Avete voglia di una pastiera gustosa proprio come quella preparata dai grandi chef? Niente paura: lo potete fare senza alcun problema. Stando a quanto si apprende dal profilo Facebook del grandissimo Antonino Cannavacciuolo, sembrerebbe proprio che lo chef abbia ‘ideato’ una pastiera artigianale nel vasetto. Si, avete letto proprio bene: un’idea davvero geniale, c’è da ammetterlo. E che, senza alcun dubbio, avrà fatto l’acquolina in bocca davvero a tutti. A questo punto, però, la domanda sorge davvero spontanea: come è possibile acquistarla? E, soprattutto, qual è il prezzo? La procedura d’acquisto, vi assicuriamo, è davvero semplicissima. Non dovete fare altro, infatti, che andare su questo sito (CLICCA QUI) e proseguire, poi, con l’acquisto del vasetto. E il prezzo, invece? Da quanto si legge sul sito, sembrerebbe essere 14 euro. Un prezzo, quindi, accessibilissimo. E che, senza alcun dubbio, non vi lascerà delusi per il suo gusto.

Insomma, sembrerebbe proprio che, dopo la Colomba pasquale, Antonino Cannavacciuolo abbia seriamente intenzione di farci commettere qualche peccato di gola. Siete d’accordo? Noi lo facciamo molto volentieri. Anzi, vi diremo di più: non vediamo l’ora. Voi?