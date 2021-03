Si sono separati dopo 26 anni di matrimonio: l’annuncio su Instagram

Si sono separati dopo 26 anni di matrimonio, erano una coppia del mondo dello spettacolo: l’annuncio su Instagram

Una coppia del mondo dello spettacolo annuncia la separazione dopo ben ventisei anni di matrimonio: “Celebriamo i nostri 26 anni di matrimonio con un regalo: ci siamo separati“. Questo l’annuncio pubblicato su Instagram corredato da tantissimi hashtag. Il loro matrimonio sembrava procedere a gonfie vele e l’annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno. Amici e conoscenti saranno sicuramente increduli. Dalle parole, però, pare che siano rimasti in buoni rapporti. Tra i commenti al post pubblicato sul popolare social network, molti hanno sottolineato la genialità dell’autore del post. Intendere la separazione come un ‘regalo’ è sicuramente da persona con una mente molto aperta. Noi in ogni caso siamo tristi perchè l’amore dovrebbe durare in eterno.

Alessandro D’Alatri, regista de Il commissario Ricciardi, nota serie televisiva in onda sui canali Rai, si è separato dalla moglie, Christiane Horedt, dopo ben ventisei anni di matrimonio. Il noto regista l’annunciato attraverso un post pubblicato su Instagram: “Celebriamo i nostri 26 anni di matrimonio con un regalo: ci siamo separati“. L’annuncio, nonostante sia molto triste, ha fatto sorridere i seguaci di D’Alatri. La genialità con la quale il regista ha annunciato la fine della sua storia d’amore sicuramente non ha fine. Ieri, lui e la moglie avrebbero festeggiato ventisei anni di matrimonio, ma il regalo se lo sono fatti, stando a quanto scritto da D’Alatri, separandosi.

Non sappiamo, però, se le figlie di D’Alatri, Federica e Carolina, abbiano reagito alla notizia nello stesso modo del padre. Ci auguriamo ovviamente che tra i due ex coniugi sia rimasto un bel rapporto e che le figlie non soffrano la separazione dei propri genitori.