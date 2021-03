Stash è uno dei tre giudici di Amici 20, ma avete mai visto sua sorella? Su Instagram, è spuntato uno scatto davvero inedito: è bellissima!

A distanza di qualche mese dalla sua ultima apparizione in qualità di concorrente di Amici Speciali, il simpaticissimo Stash è ritornato nello stesso studio che, diversi anni fa, ha determinato la sua scalata al successo. E, questa volta, vi è ritornato non da insegnante, come nelle edizioni precedenti, bensì da giudice. In compagnia di Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia, il frontman dei The Kolors è uno dei tre giurati che commenta ed esprime la propria opinione sulle esibizioni di tutti i ragazzi della scuola di Amici 20. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? Recentemente, è vero, è diventato papà per la prima volta della piccola Grace, ma della sua vita, ad esempio, cosa sappiamo? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua bellissima mamma. Ma se vi chiedessimo, ad esempio, se avete mai visto sua sorella, ci sapreste dare una risposta? Ebbene. Se non l’avete mai vista prima d’ora, state tranquilli: ci pensiamo noi!

Stash, avete mai visto sua sorella? Lo scatto inedito

Attualmente è uno dei giudici di Amici 20, Stash. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? Si, avete ragione: conosciamo abbondantemente la sua vita privata. E sappiamo, soprattutto, che, ancora prima di Giulia Belmonte, sua attuale compagna e madre di sua figlia, il cantante campano ha vissuto una lunghissima storia d’amore durata dieci anni. Della sua vita ‘familiare’, però, cosa sappiamo esattamente? Purtroppo, le notizie che abbiamo al riguardo sono davvero pochissime. Fatto sta che, spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, non soltanto abbiamo rintracciato una foto in compagnia di sua mamma, ma anche in coppia con sua sorella. Voi l’avete mai vista? Ci penseremo noi a mostrarvela, state tranquilli. Anche se, vi anticipiamo, è davvero bellissima.

Sono immortalati in un giorno davvero speciale, Stash e la sua bellissima sorella. E questo, soprattutto, ci permette di capire quanto il rapporto tra i due fratelli sia davvero immenso. Vogliamo parlare di lei? Beh, decisamente bellissima. Siete d’accordo?