Temptation Island, si sono lasciati dopo tanti anni: “Non possiamo più definirci fidanzati”, l’annuncio sui social è arrivato qualche ora fa.

È stata una delle coppie più chiacchierate della storia di Temptation Island. Parliamo di Jessica Battistello e Andrea Filomena, che hanno partecipato all’edizione del 2019 del docu reality di Maria De Filippi. Una percorso turbolento, quello della coppia nel programma, che non ha avuto lieto fine: al termine del falò di confronto, Andrea decise di lasciare la trasmissione da single, lasciando Jessica. Dopo un po’, però, la coppia annunciò il ritorno di fiamma, tornando a vivere insieme. Una storia che, però, è proseguita tra continui alti e bassi. Com’è la situazione attualmente tra i due? Ebbene, attraverso i social, Jessica ha confermato quanto Andrea ha raccontato durante una diretta: non stanno più insieme. Ecco le parole della Battistello.

Temptation Island, si sono lasciati definitivamente: “Non possiamo più definirci fidanzati”, Jessica conferma la rottura con Andrea

È rottura definitiva tra Jessica Battistello e Andrea Filomena, che abbiamo conosciuto qualche anno fa a Temptation Island. Dopo una serie di tira e molla, la coppia si è lasciata definitivamente. Ad annunciarlo è stato Andrea durante una diretta Instagram e proprio su Instagram Jessica ha confermato. La Battistello ha sottolineato che non può più definirsi fidanzata di Andrea, sottolineando però di essere rimasta in ottimi rapporti con lui. A chi ha chiesto il motivo della rottura, Jessica ha parlato della difficoltà di trovare una stabilità:

La loro storia d’amore è quindi finita, ma Jessica ammette di sentire ancora Andrea, al quale pensa di essere legata ancora da un sentimento. “La nostra rottura non è dipesa da mancanze di rispetto o cosa gravi! A me importerà sempre di sapere come sta!”, scrive Jessica, raccontando di aver sentito al telefono Andrea proprio poco prima.

Insomma, Jessica e Andrea non sono più una coppia ma sono rimasti in ottimi rapporti. Che dire, uno splendido esempio! E voi, ricordate il loro percorso nel villaggio di Temptation Island?