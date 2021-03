Bellissima e piena di talento, Anne Kendrick è un’attrice molto apprezzata del panorama americano: prima di “Un piccolo favore”, ricordiamo dove l’abbiamo già vista?

Talentuosa, bella e molto celebre, Anne Kendirck è un’attrice molto apprezzata nel mondo dello spettacolo americano: ricordate dove l’avevamo già vista, prima di “Un piccolo favore”? Il film che andrà in onda questa sera, infatti, la vede protagonista al fianco della bellissima Blake Lively, volto iconico legato in modo indelebile alla serie di “Gossip girl”. Anne Kendrick, del resto, non è da meno: il suo grande talento, che spazia anche nel campo musicale, l’ha resa una delle giovani promesse del cinema statunitense. Riuscite a ricordare a quale celebre e iconica saga ha preso parte? Si può dire che sia stato il suo esordio sul grande schermo, il trampolino di lancio per una carriera eccezionale. Scopriamolo!

Anne Kendrick, dove l’abbiamo già vista?

Originaria di Portland, Anne Kendrick inizia a lavorare nel panorama artistico fin da bambina, appena dodicenne. Il suo grande talento si fa notare e l’esordio al cinema arriva con “Diventeranno famosi” con cui ottiene anche un prestigioso riconoscimento. C’è però una saga in particolare, un vero e proprio “colossal” a cui Anne Kendrick ha preso parte e che ha significato la definitiva consacrazione alla notorietà. Riuscite a ricordare qual è? Stiamo parlando di “Twilight” la saga cinematografica composta da cinque film tratta dai libri di Stephanie Meyer! Anne Kendrick ricopre, nelle pellicole, il ruolo di Jessica, una delle compagne di scuola della protagonista. Dopo Twilight, la carriera della straordinaria attrice è decollata, nel vero senso della parola: con “Tra le nuvole”, in cui recita insieme a George Clooney, le fa guadagnare una candidatura ai Golden Globe. “Pitch perfect”, infine, la consacra definitivamente come un vero e proprio talento, una stella del cinema americano. E voi, ricordate com’era Anne Kendirck ai tempi di Twilight? Eccola!

Ricordavate di aver già visto la celebre e talentuosa attrice nella fortunatissima saga? Oggi è davvero uno dei volti più apprezzati del cinema!