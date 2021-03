Verissimo, Francesco Arca scoppia in lacrime: sorpresa da brividi per l’attore, ospite nella trasmissione di Silvia Toffanin.

Una puntata ricca di emozioni, quella di Verissimo in onda oggi, sabato 27 marzo 2021. Una puntata in cui Silvia Toffanin ha intervistato tantissimi ospiti, tra cui Francesco Arca. L’ex tronista di Uomini e Donne si è raccontato a cuore aperto, ripercorrendo le tappe salienti della sua vita, dagli inizia della carriera alla vita privata. E, ad un certo punto dell’intervista, l’attore non ha potuto trattenere le lacrime. Il motivo? Un dolcissimo video messaggio inviatole dalla compagna, Irene Capuano. Un momento davvero commovente: ecco le parole di Francesco Arca sulla sua splendida famiglia.

Verissimo, Francesco Arca scoppia in lacrime: “È il mio punto debole”, l’amore per la sua famiglia

Momenti di forte commozione per Francesco Arca, durante la puntata di oggi di Verissimo. L’attore si è letteralmente sciolto in lacrime dopo aver visto la sorpresa della sua compagna Irene: un dolcissimo video messaggio, dove la Capuano ha ripercorso la loro storia d’amore, e dove non sono mancate immagini e video dei loro bambini, Maria Sole e Brando Maria. Immagini che hanno toccato il cuore di Francesco, che non ha trattenuto le lacrime. “Sei fortunato se riesci a vivere queste emozioni e ed avere cosi tanto amore. Stai piangendo per una cosa bellissima, la tua famiglia.”, dichiara Silvia Toffanin. “È il mio punto forte, ma anche il mio punto debole, questa dicotomia di vita.. Quando li vedo prendo tanta energia, e quando mi allontano chiaramente..”, dichiara Francesco con la voce rotta dal pianto. Un’emozione fortissima per l’attore, che definisce la sua compagna una roccia: “Ha sopportato tanto, ci conosciamo da 17 anni e ne abbiamo passate tante, c’è sempre stata e questo mi dà una forza incredibile.” Francesco continua spiegando come Irene, anche con due figli piccoli, non abbia mai ostacolato la carriera del suo compagno, spingendolo a fare la sua strada, pur dovendo spesso allontanarsi da casa.

Un papà dolcissimo nella realtà, ma per fiction un uomo solo. Francesco Arca infatti è uno dei protagonisti di Svegliati Amore Mio, la nuova fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli. Nella serie, l’attore interpreta Mimmo, un personaggio piuttosto ambiguo, che non si rassegna alla rottura con Nanà Santoro, interpretata dalla Ferilli. La seconda puntata della fiction andrà in onda mercoledì sera e le anticipazioni prevedono colpi di scena incredibili! Non perdetevela.