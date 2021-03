Aldo Montano diventa papà per la seconda volta: è nato Mario

Aldo Montano diventa papà per la seconda volta: è nato il piccolo Mario, dall’amore con la moglie Olga Plakhina

Una splendida notizia per Aldo Montano e la moglie Olga Plakhina: il campione di scherma è diventato papà per la seconda volta! Nelle scorse ore è nato il piccolo Mario, che si è aggiunto alla sorellina Olympia, nata nel 2017 e chiamata così in onore della loro passione in comune per lo sport. L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato lo scorso ottobre, quando in un’intervista a Chi la coppia non aveva nascosto l’entusiasmo. E nella serata di ieri, sabato 27 marzo, finalmente la splendida notizia. Come riporta Ansa, sia il neonato, che pesa 4,5 kg, che la mamma sono in ottime condizioni di salute.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Aldo Montano diventa papà per la seconda volta: è nato il piccolo Mario, dall’amore con la moglie Olga

Il nome è quello del nonno paterno: è nato il piccolo Mario Montano, figlio del campione di scherma Aldo Montano. Si tratta del secondo figlio nato dall’amore tra il livornese e la moglie Olga: nel 2017 è arrivata la piccola Olympia, un anno dopo il matrimonio, celebrato in Russia in gran segreto. Classe 1997, anche Olga è una sportiva, oltre ad essere una modella molto nota in Russia. Un amore nato nel 2015, quando si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune. Un amore che, nelle scorse ore, ha dato il suo secondo frutto. Il piccolo Mario è venuto alla luce nelle ultime ore della serata di ieri.

Una gioia immensa per la coppia, che ad inizio dicembre ha dovuto affrontare il Covid. Ad annunciarlo fu proprio il campione di scherma, dichiarando che lui, la moglie e la piccola Olympia avevano contratto il virus. L’intera famiglia ha avuto alcuni sintomi, come tosse, febbre e dolori vari, ma per fortuna tutto si è concluso per il meglio. Ai genitori bis non possiamo che mandare i nostri migliori auguri per il nuovo arrivo. E al piccolo Mario un dolcissimo benvenuto!