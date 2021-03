Maria De Filippi nel corso della puntata di Amici, ha commentato il Festival di Sanremo, in presenza di Irama.

Una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi è andata in onda ieri sera, sabato 27 marzo, e i colpi di scena non sono mancati. Ad essere eliminati in questa nuova serata Ibla e Leonardo, che hanno dovuto abbandonare la scuola. La prima ad eliminazione diretta, mentre il cantante ha sfidato al ballottaggio finale Aka7even, ma non ha avuto la meglio. Appena dopo aver saputo tale notizia, in studio, è entrato Irama, che in passato è stato uno dei vincitori del talent. L’artista ha cantato la sua canzone, ‘La genesi del tuo colore’, portata a Sanremo, ma che abbiamo avuto modo di ascoltare solo tramite un video delle prove, dato che, come è noto, un suo collaboratore era risultato positivo al Covid, e come da prassi, anche Irama ha dovuto essere in quarantena. Ieri, dopo la sua esibizione, Maria De Filippi ha commentato il Festival di Sanremo.

Amici 20, Maria de Filippi commenta con Irama il Festival di Sanremo: le sue parole

Come abbiamo anticipato, nella puntata di ieri, dopo l’eliminazione di Leonardo, ad entrare in studio, Irama, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2021. Purtroppo, com’è noto, l’artista ha avuto la possibilità di esibirsi, ma attraverso il videoclip delle prove, dato che un suo collaboratore era risultato positivo al Covid-19. Ebbene, Irama ha portato il brano La genesi del tuo colore, e anche ieri, ci ha deliziato con la sua canzone. Maria de Filippi ha fatto i complimenti al cantante, e ha anche espresso commenti sul Festival di Sanremo: “E’ stato un Festival difficile per chi lo conduceva, per la Rai, per tutti. Meno male che c’è stato. Complimenti ad Amadeus e Fiorello che ci hanno creduto. Complimenti a te davvero per questo disco d’oro”, rivolgendo le ultime parole alla conquista del disco d’oro di Irama, (com’è Qui possibile vedere).

La conduttrice del talent Amici ha lasciato spazio ad apprezzamenti, rivolti in particolare al presentatore del Festival, ovvero Amadeus, e a Fiorello, per essere riusciti a portare avanti alla grande la kermesse musicale, nonostante la situazione delicata vissuta, a causa della dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19.