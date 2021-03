Anticipazioni Amici 2021, puntata di sabato 27 marzo: chi è l’eliminato, e il ballottaggio finale tra due amatissimi cantanti.

Proprio ieri, Sabato 27 marzo è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, che è ormai giunto al Serale. Dopo l’appuntamento della settimana scorsa, che ha visto l’eliminazione di due eccezionali artisti, ovvero Esa Abrate e Gaia di Fusco, chi saranno coloro che hanno dovuto abbandonare il reality? Ovviamente, vi diremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, così come quella scorsa, anche la puntata di Sabato 27 Marzo, è stata una puntata davvero fenomenale. E che, soprattutto, ha regalato al suo pubblico uno spettacolo davvero incredibile. Senza considerare, inoltre, che non sono affatto mancati momenti comici e divertenti, soprattutto tra Stefano De Martino ed Alessandra Celentano. Bando alle ciance, adesso! Cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Amici 2021, sabato 27 marzo: chi sono gli eliminati

Come abbiamo anticipato, ieri, Sabato 27 Marzo, è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici, dopo la prima che abbiamo avuto modo di seguire sabato 15 marzo. Ebbene, i colpi di scena non sono certamente mancati. Ma cosa è esattamente accaduto?Ebbene, anche nel corso del secondo appuntamento, abbiamo assistito a tre manche. La prima di queste ha visto la sfida tra la squadra di Celentano-Rudy Zerbi e la squadra Arisa-Cuccarini, vincendo la prima questo scontro. Infatti, Sangiovanni ha vinto contro Alessandro e Ibla, Tancredi ha prevalso su Leonardo, Enula ha vinto contro Ibla. Al ballottaggio sono finiti Ibla, Alessandro e Martina. E a dover abbandonare la scuola è stata la cantante proprio la cantante siciliana. Nella seconda manche, la squadra Celentano-Zerbi ha sfidato il team Peparini-Pettinelli, e anche questa volta, la prima squadra ha vinto. Il confronto ha visto Sangiovanni vincere contro Aka7even due volte, mentre Giulia ha prevalso su Tommaso. Tutti e tre i componenti sono finiti al ballottaggio. E a finire a rischio eliminazione è stato Aka7even. Ultima manche: Celentano-Zerbi contro la squadra Arisa-Cuccarini. A trionfare questa volta sono stati questi ultimi. Raffaele ha vinto contro Deddy, Serena contro Martina e Rosa ha vinto contro Tommaso. Serena, Deddy e Leonardo sono finiti al ballottaggio, che vede a rischio eliminazione Leonardo.

La domanda, a questo punto, è legittima: chi ha abbandonato definitivamente il serale di Amici 20 tra Aka7seven e Leonardo? Purtroppo, proprio quest’ultimo! In bocca al lupo!