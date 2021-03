Oggi 28 marzo, una puntata davvero imperdibile quella di Domenica In: personaggi strepitosi, tra cui anche l’amatissima showgirl.

Mara Venier è pronta a tenerci compagnia anche oggi, domenica 28 marzo, con una nuova puntata di Domenica In. Un appuntamento irrinunciabile per milioni di italiani per i quali la conduttrice veneta è ormai un volto familiare e amatissimo da anni. In questo anno così difficile, permeato dall’emergenza sanitaria, Mara non ha mai mollato. Anche l’anno scorso, quando l’Italia era in pieno lockdown e pervasa dalla paura del Covid, la celebre presentatrice ha lavorato senza mai fermarsi e non ha esitato a restare al timone del programma. Quello di oggi sarà il ventinovesimo appuntamento per lei con la domenica televisiva italiana. Alla luce degli ultimi avvenimenti, sarà purtroppo ancora il Coronavirus a tenere banco nella prima parte del programma: tratteranno l’argomento due personalità illustri nel settore sanitario, il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri e il Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. Collegati con lo studio ci saranno Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, e il soprano Katia Ricciarelli. Per quanto riguarda i personaggi dello spettacolo invitati in trasmissione, si tratta di ospiti davvero eccezionali. Scopriamoli!

Domenica In, 28 marzo: attese tre donne molto speciali

La Venier accoglierà in studio tre amatissime donne di spettacolo, dalle carriere strepitose. Una sarà la simpaticissima Mara Maionchi, ex produttrice discografica scopritrice di tanti talenti come Gianna Nannini e Tiziano Ferro. Presto rivedremo la Maionchi in un nuovo programma, ‘Lol – Chi ride è fuori’, in onda dal prossimo 1° aprile su Amazon Prime Video. Attesa anche una grande cantante, tra le voci più amate del panorama musicale italiano, Orietta Berti. L’artista si esibirà nel brano presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, ‘Quando ti sei innamorato’. Ma non è finita qui: a Domenica In ci sarà anche Belen Rodriguez! L’amatissima showgirl argentina, incinta di una bambina, racconterà questa sua seconda gravidanza e rivelerà il nome scelto per sua figlia.

Insomma, oggi a Domenica In ce ne sarà davvero per tutti i gusti, la puntata sarà imperdibile!