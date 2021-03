Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Gemma ha rivisto una vecchia fiamma: ecco le anticipazioni del programma

Prosegue la stagione di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Durante il lockdown, la produzione ha cambiato il format. La divisione tra trono classico e trono over è stata abolita. I due troni sono stati uniti. In studio adesso sono presenti sia le dame e cavalieri che i corteggiatori e i tronisti. Il format pare stia piacendo al pubblico. Non mancano ovviamente le sorprese e i colpi di scena. I pilastri del programma sono sempre gli stessi e tra questi ovviamente non manca Gemma Galgani. La dama è divenuto ormai un personaggio televisivo e le sue liti con Tina Cipollari sono un classico del programma.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma rivede una vecchia fiamma

Nel pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni sono state riportate dal sito ilvicolodellenews. Protagonista della puntata ancora una volta Gemma Galgani. La dama torinese ha rivisto una sua vecchia fiamma: Nicola Vivarelli. L’uomo, dopo un periodo di stop dalla trasmissione, è tornato in studio. Nella puntata registrata oggi pomeriggio, i due hanno annunciato di essersi rivisti, ma Vivarelli ha voluto subito precisare che è successo in ‘forma amicale’. I due infatti si sono rivisti per chiarire tutto ciò che era rimasto irrisolto. Prima di lasciare per un periodo il programma, infatti, Nicola aveva avuto una pesante lite con la dama torinese. Adesso però pare che i rapporti siano tornati felici. La Galgani ha poi aggiunto che ha provato forti emozioni rivedendo il cavaliere, nonché sua ex fiamma.

La sera prima, inoltre, Gemma è uscita con un altro cavaliere, Roberto, che in puntata le ha detto che tra di loro potrà esserci soltanto un’amicizia. La dama ha ricevuto dunque un due di picche.